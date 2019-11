Pățania unui ploieștean la bancomat: ”Mi-au dispărut banii din cont, dar eu nu i-am primit de la ATM!”

Un ploieștean trebuie să aștepte cel puțin 30 de zile pentru că a-și recupera banii care i-au dispărut din cont, din cauza unei erori a bancomatului.

Incidentul s-a petrecut joi, 14 noiembrie, la un ATM al băncii Unicredit din Ploiești.

”Am introdus suma pe care vroiam s-o retrag, pentru că trebuia să-mi plătesc chiria, dar bancomatul nu mi-a dat banii, ci doar chitanța cu mesajul că tranzacția a fost efectuată. Am fost la sediul lor, le-am povestit ce mi s-a întâmplat, au verificat și mi-au dat dreptate, dar mi-au spus că îmi voi putea recupera banii abia în 30 de zile. Eu am nevoie de suma respectivă acum, că mă dă proprietarul afară!” este mesajul cititorului nostru.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților băncii.