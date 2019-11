Toate focarele de pestă porcină din Prahova au fost stinse. Ce se întâmplă cu ferma de la Gherghița

Prahova a scăpat, oficial, de pesta porcină. Anunțul a fost făcut de conducerea DSVSA Prahova.

Comunicatul DSVSA Prahova:

Incepand cu data de 14.11.2019 in judeţul Prahova au fost stinse oficial cele 43 de focare de pestă porcină africană (PPA) confirmate la porcii domestici din gospodariile populatiei in cele 10 comune.

Au fost ridicate totodata si restrictiile sanitare veterinare privind circulatia suinelor vii din exploatatia comerciala apartinand SC Atlas Investment SRL Gherghita, urmare stingerii focarului de PPA din comuna Olari.

Raman in continuare deschise cele 8 cazuri de pesta porcina africana la mistret, care, conform legislatiei in vigoare pot fi inchise dupa 2 ani de la confirmare.



Dupa stingerea oficiala a focarelor de PPA, in gospodariile in care a fost confirmata boala se vor introduce cate 2 porci santinela pentru a testa eficienta actiunilor de dezinfectie efectuate in gospodarie si prezenta/absenta virusului in aceasta, urmand ca dupa 45 de zile de la introducere sa fie recoltate probe de sange pentru examen serologic in directia PPA.