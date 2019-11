Orban o întoarce ca la Ploiești: ”Anul viitor nu introducem taxe, nici măcar pe cea auto”

După ce băgat spaima în șoferi anunând joi că va introduce o taxă auto la prima înmatriculare, premierul Ludovic Orban a întors-o ca la Ploiești. El a declarat vineri că, cel puțin în 2020 Guvernul PNL nu va introduce o taxă nouă.

„Politica fiscală din programul de guvernare nu prevede introducerea de noi taxe. Vreau să fac o precizare. La conferința de presă de la Ministerul Mediului, așa se nasc fake news-urile, am fost întrebat de taxa de mediu. Am zis, sigur studiem, analizăm, vedem în ce măsură, dar am spus un lucru. Ne vom consulta cu Comisia Europeană. Decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislația europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă și după aceea să trebuiască să dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă. Această afirmație nu a fost dată. Oricum în cursul anului viitor nu va apărea nicio taxă nouă” a declarat premierul Orban.

Taxa auto a fost eliminată în 2017 de Guvernul PSD.