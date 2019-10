O firmă din Ploiești, premiată la San Francisco. Imaginea societății ”Coral Impex”

„Cartea noastra de vizita, este data de rezultatele controalelor efectuate de institutiile statului”. Interviu cu Alex Badea, managerul societatii Coral Impex.

Societatea prahoveana Coral Impex a fost fondata in anul 1993 si este o societate cu capital 100% romanesc. Este specializata pe activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie si tratamente fitosanitare. Societatea Coral Impex are contracte de concesiune in mai multe orase mari ale tarii, cum ar fi: Ploiesti, Cluj-Napoca, Oradea, Timisoara, Brasov, Tulcea, Targu Mures, Zalau s.a. In anul 2016 a castigat licitatia organizata de Primaria Municipiului Bucuresti.

In ultimii 10 ani a virat peste 16.700.000 euro la Bugetul de Stat, iar in ultimii 15 ani a virat peste 17.600.000 euro la Bugetul de Stat.

Reporter: Domnule Badea, detineti una dintre cele mai mari societati de DDD din tara, premiata an de an de catre Camera de Comert Prahova si de Camera de Comert a Romaniei. Anul acesta, din punct de vedere al rezutatelor financiare cum stati si ce loc ocupati in topurile Romaniei?

Alex Badea: Inainte de a va raspunde la intrebare, as vrea sa fac o completare. Societatea nostra a fost premiata anul acesta si in San Francisco. Anul acesta inca nu s-a incheiat si ar fi prematur sa va fac un prognostic financiar. Dar din punct de vedere al locurilor ocupate in topurile din tara organizate de CCIPH si CCIR, precum si CNIPMMR cred ca vom lua locul I. De fapt, sper sa nu gresesc, dar d.p.d.v al cifrei de afaceri realizata in anul 2018, sigur suntem pe locul I si....s-ar putea sa fim pe un loc fruntas chiar si in Europa.



R: Locul intai !?

A.B: In nici un caz locul I. Locul I este ocupat de societatea „Rentokill” din Marea Britanie.Dar s-ar putea sa fim in primele 4 locuri, nefiind exclus nici locul 2.



R: Stiu ca societatea dumneavostra in octombrie 2015, a fost controlata de catre mai multe institutii ale statului DNA, ANAF. Ati avut probleme legate de aceste controale?

A.B: Nu, nu am avut. Noi suntem certificati pe „Managementul Calitatii” de Lloyd’S Register si suntem membrii ai British Pest Control Association. Asta inseamna ca respectam proceduri care in mod normal nu ne lasa sa gresim. Consider ca aceste controale sunt necesare intr-un mediu de afaceri cum este cel din Romania, mai ales ca economia de piata romaneasca este totusi intr-o faza incipienta. Imaginea unei societati este data si de rezultatul controalelor la care a fost supusa. Pentru noi, cartea noastra de vizita este data de rezultatele controalelor efectuate de institutiile statului.



R: Sa inteleg ca organele de control nu au gasit nereguli in contracte?

A.B: Nu, nici un fel de nereguli la nici un contract, inclusiv la cel de la Ploiesti. Ba din contra, in raportul controlului efectuat de DNA in septembrie 2017, se specifica faptul ca in urma analizei documentelor aflate la dosarul cauzei nu sunt incalcate prevederile legale in ceea ce priveste derularea contractelor. Daca ar fi fost incalcari ale prevederilor contractuale, nu am mai fi putut participa la licitatii si nici Camera de Comert Prahova si Camera de Comert si Industrie a Romaniei, nu ne- ar mai fi premiat. De asemenea noi avem si calificativul „EXCELENT” acordat de societatea COFACE care este societate de analiza economica (impreuna cu Camera de Comert a Romaniei) .Fac precizarea ca societatea „COFACE” este o societate frantuzeasca si este cea mai mare si cea mai buna societate de Analiza Economica din Europa.



R: Ce obiective aveti pentru anul urmator?

A.B: Este prematur sa vorbim acum. Dar ceea ce vreau sa va asigur este ca ne vom stradui sa facem lucrari de cea mai buna calitate pentru confortul si sanatatea locuitorilor din localitatile unde noi lucram.



R: La San Francisco, ce premiu ati luat?

A.B: Au fost mai multe....Pe calitate, pe cifra de afaceri si alte premii, dintre care cel mai important este cel pentru „Responsabilitate Sociala”.



R: Asta ce inseamna?

A.B: Noi suntem certificati si pe Responsabilitate Sociala de catre societatea din SUA „WORLDCOOB”. Asta inseamna ca o parte din profitul societatii, il intoarcem catre comunitate prin actiuni de binefacere cum ar fi: sponsorizarea caminelor de batrani, sponsorizarea centrelor de copii, sponsorizarea copiilor bolnavi sau a batranilor, sponsorizarea copiilor olimpici sau foarte dotati intelectual, infiintarea de locuri de joaca, parcuri etc.



R: In Ploiesti ce ati realizat?

A.B: Am facut parcul „CORAL” situat la vest, vis a vis de Kaufland si l-am dotat si cu un loc de joaca, mese de sah, precum si un ceas; de cativa ani buni, probabil de 6-7 ani. De sarbatorile de Craciun, impodobim orasul pe cheltuiala nostra.



R: Multumesc, domnule Badea! Felicitari pentru rezultatele financiare si actiunile de binefacere. Va doresc mult succes in continuare!

A.B: Multumesc, si eu si va doresc mult succes! (P)