Cum arată alimentarele de stat, ce produse vând și la ce prețuri. FOTO

Ministrul interimar al Agriculturii a inaugurat ieri prima alimentară de stat din București și a doua din țară, după cea de la Sibiu. La Ploiești se va deschide o astfel de unitate până la finalul anului.

Potrivit wall-street.ro, prima alimentară de stat din Capitală s-a deschis ieri pe strada Biserica Enei, iar prețurile legumelor și fructelor se apropie de cele din Piața Obor.

Astfel, un kilogram de gogosari costa 7,49 lei, vinetele au pretul de 4,9 lei/kg, gogonelele costa 3,49 lei/kg, iar varza alba 1,6 lei/kilogram. Pentru un kilogram de mere, oamenii scot din buzunare 3,49 lei, iar pentru unul de struguri, 5,59 lei.

Borcanul de zacusca cu ciuperci costa 5,53 de lei, iar pentru cel cu ghebe, gurmanzii scot din buzunar mai multi bani: 12,99 lei. Gogonelele si frunzele de varza pentru sarmale sunt pregatite de vanzare in borcane de 1,6 kilograme si costa 14,1 lei, respectiv 15,1 lei. Un recipient de 680 de grame de castraveti in otet are pretul de 5,56 lei. La raionul de provizii pentru iarna, bucurestenii mai gasesc borcane de fasole pastai, de mazare sau ardei, dar si bulion si suc de rosii.

La raionul de peste se gaseste peste romanesc de captura, peste din Delta Dunarii si din Marea Neagra, precum crap sau caras. Spre exemplu, 100 de grame de chefal eviscerat costa 2,95 lei, iar 100 de grame de scrumbie afumata costa 6,5 lei. La capitolul carne rosie, se gaseste cotlet (85,51/kilogram) sau pastrama de porc afumat (5,29 lei/100 grame), dar si pastrama de oaie afumata (58,50 lei/kg) sau pastrama ardeleneasca afumata cu boia (6,3 lei/100 grame).

FOTO (sursa wall-street.ro)