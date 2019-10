Scumpiri la început de toamnă! La ce produse și servicii s-au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri

Citricele şi alte fructe meridionale, brânza de oaie şi ouăle sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în luna septembrie a acestui an, faţă de luna precedentă, în timp ce cartofii, fasolea boabe şi alte fructe proaspete s-au ieftinit, anunță INS.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri, preţul citricelor a urcat cu 2,22% în septembrie, brânza de oaie s-a scumpit cu 0,88% iar ouăle cu 0,79%, în timp ce preţul cartofilor a scăzut cu 4,18%, fasolea a fost mai ieftină cu 0,05% iar fructele proaspete cu 1,02%, informează Agerpres.

De la începutul acestui an, cel mai mult s-au scumpit s-au scumpit tot citricele, cu 25,6%, fructele şi conservele din fructe (plus 13,49%) şi cartofii (11,96%), iar scăderi de preţ s-au înregistrat la ouă, care s-au ieftinit cu 4,96%, alte legume şi conserve de legume (minus 3,89%) şi fasolea boabe şi alte leguminoase (minus 2,27%).

Pe ansamblu, în septembrie alimentele s-au scumpit cu 3,03% faţă de începutul anului dar s-au ieftinit cu 0,09% faţă de august 2019.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, ţigările, combustibilii şi cărţile au consemnat cele mai mari creşteri de preţuri în luna septembrie faţă de decembrie 2018, cu plusuri de 7,65%, 4,57% şi, respectiv, 3,74%, în timp ce gazele naturale s-au ieftinit cu 4,93%.

Faţă de august 2019, creşteri de preţ mai importante au înregistrat cărţile (plus 0,97%), confecţiile (0,57%) şi încălţămintea (0,42%) în timp ce preţuri mai mici sunt la combustibili (minus 0,07%) şi butelii (minus 0,03%).

Pe total mărfuri nealimentare, în septembrie preţurile au urcat cu 2,57% faţă de decembrie 2018 şi cu 0,13% faţă de august.

La capitolul servicii, de la începutul anului şi până în luna septembrie cel mai mult s-a scumpit transportul aerian (15,36%), serviciile de apă, canal şi salubritate (plus 6,53%) şi serviciile poştale (plus 5,70%).

Faţă de luna august, cele mai mari creşteri de preţuri au fost consemnate de asemenea în transportul aerian (plus 2,07%), servicii de apă, canal şi salubritate (plus 0,78%) şi restaurante şi cafenele (plus 0,47%).

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,5% în luna septembrie a acestui an, de la 3,9% în luna august, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,07%, cele nealimentare cu 2,78%, iar preţul serviciilor a înregistrat un avans de 4,24%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020.

