Drept la replică SC CONI SRL

SC CONI SRL va solicita publicarea integrala pe site-ul propriu a urmatorului drept la replica la articolul “Dorel in actiune la intersectia strazilor Sinaii cu Zidari din Ploiesti. Datele tehnice “chineza” pentru constructori, ” semnat de Liliana Maxim Minculescu.

Intelegem ca articolul in cauza a fost unul care a avut ca unic scop acela de a emite si a propaga intru totul neadevarul, bazat pe lipsa de informatie a autoarei acestuia, sens in care se impune cu prisosinta sa cerem rectificarea de urgenţă a informaţiilor eronate.

Intregul articol, de la debutul titlului si pana la final, este scris de autor prin folosirea ironiilor grosiere la adresa societatii noastre, desconsiderand in mod evident activitatea pe care SC CONI SRL o desfasoara in cadrul contractului de lucrari aflat in derulare la acest moment.

Evident, pentru o corecta informare a opiniei publice, prin prezentul drept la replica dorim ca atunci cand se emit opinii despre societatea noastra acesta sa fie corecte si sa corespunda realitatii.

Intrucat afirmatiile publicate pe site-ul observatorulph sunt tendentioase si mai mult decat atat, vadit contrare realitatii, ne vedem nevoiti sa le clarificam pentru o corecta informare a opiniei publice.

În aceste condiţii, jignirile aduse societatii noastre prin afirmatia” Dorel in actiune la intersectia strazii Sinaii cu Zidari” sau “Datele tehnice “chineza” pentru constructori, “ publicate pe site-ul observatorulph.ro sunt mai mult decat defaimatoare.

Autoarea articolului, într-un mod jignitor şi voit ironic, prin adoptarea unei maniere maliţioase în redactarea articolului face afirmatia potrivit careia societatea noastra „ ar fi vesnic abonata la contractele cu Primaria Ploiesti, ” pe de o parte, iar pe de alta parte, reia insultele afirmand in mod direct „ bineinteles ca vesnicul Dorel a intrat din nou in actiune....”

Cel mai trist este faptul ca autoarea articolului este intr-o totala eroare asupra situatiei de fapt existenta, ce a facut obiectul asa-zisului articol, eroare determinata tocmai de modalitatea (inexplicabila la acest moment pentru noi) in care a inteles si a ales sa il publice.

Autoarea articolului, „sesizata” ca urmare a „imaginilor si informatiilor transmise de „ o localnica”!!!!!, nici macar nu intreprinde minimele diligente impuse de Codul deontologic al jurnalistului pentru ca informaţia adusă la cunoştinţa publică sa fie una reala.

Daca analizam doar primele articole din acest cod „Jurnalistul are datoria primordială de a relata adevărul, obligație ce decurge din dreptul constituțional al publicului de a fi corect informat ”si „ Jurnalistul poate da publicității numai informațiile de a căror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat din surse credibile, ’’constatam ca singura preocupare a autoarei articolului a fost aceea de a ne denigra in scopul afectarii imaginii societatii noastre atat din perspectiva derularii raporturilor contractuale actuale cu partenerii nostri comerciali cat si a celor din viitor.

Apreciem ca dreptul la liberă exprimare, a fost recunoscut in scopul asigurării dreptului publicului de a fi informat cu privire la informaţii de interes public şi nicidecum în scopul de a da spaţiu liber jignirilor prin utilizarea presei scrise sau electronice.

Spunem aceasta intrucat, autoarea articolului merge mai departe pe linia jignirilor aduse nu numai societatii noastre, ca persoana juridica, ci si salariatilor acesteia, atunci cand face referiri exprese la ”datele tehnice – „chineza „ pentru constructori” si la „lipsa totala de profesionalism a muncitorilor de la firma CONI care se ocupa de lucrarile din zona.”

Nu putem accepta asemenea afirmatii jignitoare şi insultătoare avand in vedere faptul ca sunt total neadevarate.

Ne intrebam cum poate un jurnalist sa publice, fie si online un articol mergand pe varianta „unei localnice” care face afirmatii referitoare la „cauzele pentru care strada a fost sparta in mai multe puncte...” si mai departe continua, aratand in mod ironic, inca o data „motivul”-„ o noua sursa de inspiratie pentru reclamele cu Dorel, celebra intruchipare a meseriasului roman.”

Se pare ca fie pentru „localnica’’ ce a facut sesizarea, fie pentru autoarea articolului

„ reclamele cu Dorel ” au devenit un lait motiv obsedant, omniprezent in cuprinsul relatarii ce a determinat dreptul nostru la replica.

Mai departe, autoarea articolului preia total neavenit si tendentios, afirmatiile „localnicei‚’’ potrivit carora ” la intersectia strazii Zidari cu str. Sinaii, strada a fost taiata in doua, pentru ca au gresit citirea desenelor tehnice.”

Consideram ca s-a depăşit cu mult limita dreptului la liberă exprimare, din moment ce fara obtinerea unor informatii reale de la societatea noastra, de la institutiile abilitate, se fac afirmatii de natura a dezinforma opinia publica si de a crea in randul acesteia o imagine deformata asupra modului de lucru si a intregii activitati pe care SC CONI SRL o desfasoara.

Autoarea articolului nici macar nu a initiat un minim demers pentru a oferi opiniei publice informatii legate de partile contractuale, modalitatea de executie a lucrarii, de detaliile tehnice pe care societatea noastra, prin inginerii angajati, erau dispusi sa le ofere pentru a lamuri “ nemultumirea localnicei suparate de nerespectarea desenelor tehnice.”

In acest scop, SC CONI SRL solicita publicarea prezentului drept la replica ce are ca rol primordial aducerea la cunostiinta opiniei publice a informatiilor reale cu privire la lucrarea ce se afla in derulare in Mun. Ploiesti,cu referire stricta pentru str. Sinaii-Zidari.

Mentionam faptul ca societatea noastra a incheiat cu ENGIE ROMANIA SA, in calitate de achizitor, respectiv, DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, contractul subsecvent nr. 12/ 18904-900501/16.07.2019 la Acordul cadru nr 15720-900501/22.08.2017 avand ca obiect: “Executie lucrari de reabilitare /Sistematizare/Optimizare sistem distributie si infiintare distributii noi gaze naturale – LOT 5, jud. Prahova, (fara localitatea Busteni si Poiana Tapului).

Obiectul contractului subsecvent nr. 12/ 18904-900501/16.07.2019 consta in executarea si finalizarea lucrarii :’Reabilitarea retea de distributie gaze naturale pe Zona 2 JP Zidari/8 Martie (str. Zidari, str. Catargiu, str. Sinaii, str. Tismana, str.Banesti, str. 8 Martie, str. Oltului, str. Comana, str.Miron, str. Putna, str. Vrancei, str. Temisana, str.Codrului , str. Vlasiei, str. Deltei), loc. Ploiesti, jud. Prahova, cu conducte si instalatii de racordare MP din PE 100 SDR11.”

Potrivit Notei de santier nr. 2 din data de 24.09.2019 in urma intalnirii dintre reprezentantul beneficiarului DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, reprezentantul constructorului SC CONI SRL si reprezentantul proiectantului, s-a constatat ca potrivit sondajelor efectuate la intersectiile str.Zidari cu str.Sinaii pe traseul conductei proiectate s-au identificat cabluri electrice si retea de termoficare utilitati ce nu au fost specificate in avize.

Fata de realitatea din teren, in vedere montajului,traseul conductei de gaze naturale s-a deviat 2 m spre axul drumului si se va proteja in tub de protectie conform NTPEE/2018 si a normativelor in vigoare.

Dupa cum se poate observa cu usurinta, ( fara a detine neaparat studii tehnice), lucrarile de reabilitare pe care societatea noastra le desfasoara in domeniul gazelor naturale, dincolo de riscul inerent, sunt de o complexitate si importanta majora, iar SC CONI SRL avand o experienta de mai bine de 25 de ani in acest domeniu, timp in care a fost partenerul permanent si constant al SC GDF SUEZ Energy Romania SA , actualmente, ENGIE ROMANIA SA, nu poate accepta defaimarea sa si a lucratorilor sai, cu atat mai mult cu cat informatiile oferite in cadrul articolului defaimator, vin din partea unui jurnalist care nici macar,din respect pentru propria-i profesie, si pentru o corecta informare a publicului nu a inteles sa solicite societatii noastre un punct de vedere inainte de publicarea acestuia.

In acest context, apreciem ca prin articolul publicat pe site-ul observatorulph .ro, SC CONI SRL suferit un prejudiciu de imagine constând în afectarea imaginii sale publice, întrucât atributele folosite nu reprezintă decat expresii jignitoare care nu erau necesare pentru a exprima o opinie, fie ea şi negativă.

Folosirea unor asemenea comparatii pentru a caracteriza anumite persoane sau activitatea acestora in cadul societatii in care acestea isi desfasoara activitatea, depăşeşte, prin natura lor, limitele, si nu sunt justificate. Aceste expresii jignitoare sunt de natură să afecteze imaginea publica a societatii noastre, fără să aducă publicului căruia i s-au comunicat, prin ele însele, vreo informaţie sau comunicare necesară şi utilă cu privire la subiectul discutat, fiind făcute cu scopul unic de a ne denigra.

Considerăm că publicarea unui astfel de articol în contextul mai sus menționat are un profund efect negativ la nivelul opiniei publice, cu privire la percepția față de SC CONI SRL.