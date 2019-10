Mihai Dogaru, Manager General Veolia Energie Prahova: ”În facturile de încălzire ale ploieștenilor nu se vor regăsi pierderile!”

Înainte de începerea unui nou sezon de încălzire, Mihai Dogaru, Manager General Veolia Energie Prahova, a acordat un interviu observatorulph.ro:

Reporter: De ce ar alege un cetățean în continuare sistemul centralizat de încălzire in detrimentul altei solutii?

Încălzirea prin sistemul centralizat este o soluție confortabilă și sigură. Este un sistem, care, indiferent de temperaturile din timpul iernii, asigură un grad ridicat de confort, de continuitate și care nu poluează orașul, sursa de producție fiind în zona industrială din afara Municipiului Ploiești. Un alt aspect important al sistemului public de încălzire este acela că nu presupune alte costuri și alte griji din partea consumatorului final, mai ales că sursa de producție poate utiliza și alt combustibil în afara gazului, deci în nicio situație de criză a gazului nu s-ar pune problema întreruperii alimentării cu energie termică.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ce ne puteți spune despre prețul Gcal din Ploiești?

Ajustarea tarifului a fost discutată și agreată cu toate părțile implicate încă din luna aprilie 2019. Prelungirea contractului de concesiune dintre Veolia Energie Prahova – Municipiul Ploiești și Județul Prahova oferă ploieștenilor stabilitate și încredere că se pot baza pe un furnizor care cunoaște sistemul de termie și lucrează dedicat pentru susținerea și întreținerea lui de foarte mult timp. Pentru a veni în beneficiul ploieștenilor, compania a renunțat la despăgubirile solicitate pentru investițiile suplimentare realizate dar și la cele legate de costurile de CO2.

Pentru a menține un preț cât mai mic pentru client, orice operator trebuie să își eficientizeze costurile legate de crearea și furnizarea acelui produs sau serviciu. În ceea ce ne privește, eforturile susținute de optimizare a activității, prin investiții, prin regândirea proceselor au condus atât la diminuarea costurilor fixe cât și a celor variabile. De aici rezultă evident un preț mai mic pentru ploieștean decât cel al unui constănțean, de exemplu. Asta nu înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea. În fapt aceasta este una continuă și va rămâne o provocare pe care ne-o vom asuma tot timpul pentru că, dincolo de orice reglementare, avem obligația morală să asigurăm clienților noștri un serviciu de care să se bucure cu adevărat.

Prețul energiei termice va rămâne fix în următorii 3 ani?

Așa cum prevede legislația în domeniu, și cum se întâmplă de fapt în cazul oricărui serviciu sau produs, si prețul energiei termice trebuie să conțină toate costurile legate de producerea, transportul, distribuția și furnizarea acesteia. Este un principiu normal care guvernează orice activitate din orice domeniu. Prețul energiei termice, variază în funcție de costurile pe care le-am amintit mai devreme, iar acestea depind de contextul economic de la un anumit moment. Atunci când costurile variază, evident că nici prețul de vânzare al vreunui produs sau serviciu nu poate rămâne neschimbat.

Aș mai vrea să clarific un lucru: în formula de ajustare a prețului gigacaloriei nu se regăsesc pierderile tehnologice pe rețea, deci ploieștenii nu au de ce să își facă griji cu privire la acest aspect. Este un anagajament pe care ni l-am asumat și pe care îl vom respecta până la capăt.

Câți oameni s-au debranșat în ultimii ani?

În primul rând doresc să subliniez că sistemul centralizat din Ploiești este dat ca exemplu de bune practici la nivel național, iar deracordările nu sunt decât punctuale și în special acolo unde au existat în trecut deracordari sau intervenții necontrolate care au adus prejudicii de confort celorlalți locatari sau unde instalația interioară a blocului, care este în proprietatea asociației de proprietari, nu a fost întreținută corespunzător.

Ceea ce am sesizat noi în ultimii ani este faptul că primim cereri de rebransare la sistemul centralizat. Și mai primim semnale din teren că sunt locatari care s-au deracordat în trecut și care acum încep să își pună în mod serios problema revenirii la sistemul centralizat. Avem și câteva cazuri de asociatații întregi care ne-au abordat pentru a reveni la sistemul centralizat.

Trendul de deracordare existent până acum câțiva ani a inceput să se inverseze și asta deoarece din ce în ce mai mulți locuitori de la blocuri și-au dat seamă că sistemul centralizat reprezintă pentru ei o soluție mult mai confortabilă. Mai mult, în ultimii 2-3 ani, dezvoltatorii unor ansambluri rezidențiale au preferat sistemul centralizat, chiar și în acest moment noi fiind în discuții avansate cu unul dintre aceștia pentru racordarea unui imobil de locuit destul de cunoscut opiniei publice din Ploiești.

Dacă vorbim despre agenții economici sau instituțiile publice, aici lucrurile sunt încă și mai clare. Și va dau doar cel mai recent exemplu, cel al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești care, in acest an, a revenit la soluția încălzirii centralizate pentru o bună parte a clădirilor campusului, furnizarea apei calde și agentului termic prin acest sistem urmând a începe chiar in cursul urmatoarelor zile.

Care este relația pe care o aveți cu asociațiile de proprietari? Ce sfaturi aveti pentru sporirea confortului ploieștenilor?

Confortul este asigurat în primul rând de întretinerea corespunzătoare a instalațiilor interioare comune. Întreținerea părților comune într-un condominiu este de altfel si o obligatie a asociațiilor de proprietari, exprimată foarte clar în legea specifică.

Vreau să subliniez faptul că o mentenanța corectă și la timp a instalațiilor interioare, care nu implică eforturi financiare deosebite, se traduce imediat în costuri mai mici pentru acest serviciu, confort sporit și eliminarea riscului de apariție a unor evenimente nedorite.

Cu toate ca, din punct de vedere legal, responsabilitatea operatorului se oprește la contorul de branșament, noi am inițiat un demers prin care, printr-un proiect pilot, un număr de 80 de apartamente au beneficiat de o modernizare a instalației interioare fără că acestea să suporte niciun fel de cost.

Practic, din fondurile proprii, am realizat recirculații pentru apa caldă, înlocuiri de coloane de încălzire simple sau duble și înlocuiri ale conductelor din subsolul blocurilor. Prin recirculațiile realizate confortul crește practic la 100% deoarece apa caldă curge la parametrii optimi imediat ce s-a dat drumul la robinet. Prin înlocuirea coloanelor interioare se asigură o circulație liberă a agentului termic, un transfer termic mai bun, o echilibrare a sistemului dar și evitarea unor eventuale inundații că urmare a cedării acestora. De asemenea, prin înlocuirea conductelor din subsolul blocului s-au redus pierderile de energie termică de după contor și riscul unor pierderi de apă având în vedere vechimea acestora. Evident, toate acestea se vor vedea în facturile mai mici pe timpul iernii, că să nu mai vorbim de confortul de care beneficiarii acestor lucrări se vor bucura.

Oamenii unde se pot informa de schimbări și prețuri? Unde pot adresa întrebări și nelămuriri?

Noi ne-am angajat să menținem permanent o comunicare transparentă și facilă cu absolut toți clienții noștri. Avem deschis un Centru de Relații cu Clienții la sediul nostru din Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 154 A (lângă Dedeman), se poate utiliza și adresa de email ploieșAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , sau prin telefon, în Call Center, la numărul: 0 800 800 255 sau 0244 408 888.