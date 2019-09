Ce economie ar face un român într-un an dacă ar scoate electrocasnicele din priză când pleacă de acasă

Într-un set de recomandări pentru reducerea pierderilor de energie, E.ON avertizează că un congelator poate consuma cu până la 30% mai multă energie dacă în el se adună gheaţă, iar o singură utilizare a unui uscător electric de rufe poate consuma de două ori mai multă energie decât un ciclu al maşinii de spălat.

Mai mult decât atât, compania consideră că orice aparat electronic lăsat în stand-by consumă cel puţin 40% din energia consumată în timpul funcţionării.



"Când plecăm de acasă este recomandat să scoatem din priză, atât cât este posibil, electrocasnicele şi electronicele (TV, consolă de joc, PC, încărcătoare, dar nu şi frigiderul sau congelatorul), deoarece consumă energie, dar în acelaşi timp produc şi căldură. Pare greu de crezut, dar potrivit unor calcule putem vedea o diferenţă la factură de până la 180 de lei anual, dacă nu lăsăm aparatele în stand by. Orice aparat electronic lăsat în stand-by (vedeţi acel led aprins) consumă între 40% şi 70% din energia pe care ar consuma-o dacă ar funcţiona. De aceea, e bine să scoatem din priză consumatorii de energie electrică în caz de neutilizare. Ca să ne fie mai uşor să facem asta, sunt foarte utile prizele programabile sau prelungitoarele cu întrerupător", se menţionează în recomandările transmise de E.ON.



În continuare, compania de energie recomandă ca, în perioadele călduroase, aparatele de gătit să fie utilizate pe timpul serii, "iar asupra nopţii să lăsăm bucătăria ventilată, pentru ca temperatura să revină la o valoare normală".



De asemenea, se recomandă mutarea electrocasnicelor de răcit (combină frigorifică, frigider, congelator) în zone mai răcoroase din imobile, pentru reducerea energiei consumate. "Un congelator poate utiliza cu până la 30% mai multă energie, dacă în el se adună gheaţă sau se află lângă o sursă de căldură", avertizează E.ON.



Pe de altă parte, compania de energie consideră utilă recomandarea de setare a temperaturii interioare a locuinţei la maxim 23-24 de grade Celsius pe perioadele caniculare.



"Toate aparatele electrocasnice emană căldură odată ce sunt pornite şi pentru a ne bucura de confortul casei pe perioada de vară, setarea aparatelor de aer condiţionat trebuie să o facem la o temperatură ce ne permite un consum optim de energie. În zilele când temperatura de afară este foarte ridicată, peste 30 grade Celsius, temperatura optimă ambientală este de 23 - 24 grade Celsius, nu mai puţin, chiar dacă aparatele de aer condiţionat pot fi setate şi până la 15 grade Celsius", se precizează în documentul E.ON.



O altă recomandare a firmei este înlocuirea aparatelor de aer condiţionat vechi cu unele cu tehnologie inverter, care folosesc o cantitate mai mică de electricitate. Acest tip de tehnologie va reduce consumul cu 30-40% faţă de un sistem clasic, notează sursa.



E.ON aminteşte că un consumator important de energie este utilajul pentru prepararea apei calde menajere.



"Numai într-o perioadă de aproximativ câteva săptămâni un boiler electric poate echivala consumul unui frigider pe un an de zile. Tocmai de aceea, este util să avem în vedere montarea unui panou solar pentru prepararea apei calde menajere, ce ne va permite economii importante de energie cel puţin pentru perioada de vară. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci este recomandat sa alegem un boiler electric din clasa energetică A, costul investiţiei fiind amortizat prin facturile lunare mai scăzute", se menţionează în recomadările E.ON.



La fel, "maşina de spălat îşi reduce consumul de electricitate cu o treime dacă se foloseşte un program de spălare cu mai puţine grade Celsius. Mai exact, dacă spălaţi hainele la 30 grade Celsius puteţi economisi până la 60 de lei pe an", atrage atenţia E.ON.

sursa: agepres