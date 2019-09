Singura fabrică de sodă din România și-a oprit producția din cauza aburului prea scump livrat de CET

CIECH Soda România a intrat în faza de stand-by la unitatea sa din Râmnicu Vâlcea, începând cu 18 septembrie, după ce alimentarea cu abur industrial a fabricii a fost suspendată.

Măsura a fost luată în urma denunțării unilaterale a contractului de către unicul său furnizor, CET Govora, arată un comunicat al comapniei.

În timp ce angajații primesc în continuare o ofertă de plecări voluntare, compania rămâne deschisă pentru găsirea unei soluții sustenabile, care să permită reluarea operațiunilor și să vină în sprijinul întregii platforme industrial.

“Ne aflăm într-un moment greu pentru fiecare sodist, pentru toți cei care s-au dedicat acestei uzine, toți cei care au pus suflet în această companie. Am căutat mereu cooperare și soluții la partenerii noștri de dialog și nu doar pentru viitorul fabricii, al angajaților noștri, ci pentru avea un proiect durabil care să ajute întreaga platformă industrială, să vină în sprijinul întregii comunități. În acest moment, cu noul preț la aburul industrial, pierderile, pe care deja le înregistrăm, s-ar adânci și mai mult dacă am continua. Însă vă asigur că nu am renunțat nicio secundă să ne gândim la viitor. Îmi mențin convingerea că una dintre cele mai bune opțiuni este să avem o nouă sursă de abur, eficientă, la care să contribuie și ceilalți parteneri locali. Avem nevoie de soluții pe termen scurt, dar și de acest proiect pe termen lung. În acest moment toate opțiunile rămân deschise!”, a declarat Witold Urbanowski, director general al CIECH Soda România, în comunicatul citat de economica.net