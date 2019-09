KMG International lansează a doua ediţie a programului de burse pentru elevii eminenți din Prahova

KMG International va acorda 100 de burse elevilor de liceu şi studenţilor cu performanţe remarcabile din Bucureşti, Constanţa şi Prahova. Elevii şi studenţii pasionaţi de industria de petrol şi gaze îşi pot trimite candidaturile la adresa dedicată programului între 16 septembrie şi 20 octombrie, urmând ca pe 1 noiembrie să fie anunţate rezultatele procesului de selecţie.

“Programul de burse KMG International este unul dintre proiectele dezvoltate de compania noastră pentru susţinerea educaţiei de calitate în România. Ştim că educaţia este cheia către dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi credem că tinerii performanţi trebuie susţinuţi, mai ales atunci când resursele nu sunt suficiente. De aceea, continuăm programul de burse, tocmai pentru a contribui la creşterea viitoarei generaţii de profesionişti din domeniul de petrol şi gaze.” susține Alexey Golovin, director departament juridic şi afaceri corporative, KMG International.

Bursele, în valoare de USD 1000 fiecare, sunt oferite pentru un an de studiu şi vor fi acordate în urma unei jurizări riguroase: 50 vor fi acordate studenţilor înscrişi în programul de practică al companiei, pe baza evaluării performanţei lor, iar restul de 50 vor fi oferite printr-un proces de evaluare.

Printre criteriile de eligibilitate, menţionăm: media academică peste 8 (pentru toţi anii de studiu), implicarea în activităţi de voluntariat şi dorinţa puternică de a-şi dezvolta cariera în domeniul energetic (descrisă într-un eseu de motivaţie). Specializările vizate sunt chimia, ingineria mecanică şi electrică, energetică, petrol şi gaze (ingineria petrolului şi gazelor, tehnologia petrolului şi petrochimie, prelucrarea petrolului si petrochimie), construcţii. Evaluarea candidaturilor se va face de către un juriu mixt, compus din reprezentanţi ai companiei şi ai universităţilor partenere, cu expertiză vastă în sectorul energetic.

Pentru a se înscrie în programul de burse, studenţii şi elevii interesaţi sunt invitaţi să consulte pagina oficială a programului pentru a descoperi daca sunt eligibili şi care sunt documentele ce trebuie transmise. Mai multe detalii: https://kmginternational.com/ro/cariere/burse.

KMG International, prin companiile membre cu sediul în Constanţa, Bucureşti, Ploieşti, menţine tradiţia de a organiza stagii de practică şi internship, parte din strategia de a investi în dezvoltarea de resurse umane şi de a transfera cunoştintele de la profesioniştii lor către elevi, studenţi şi proaspăt absolvenţi. În 2019, 88 de elevi şi studenţi au fost selectaţi pentru a participa în programul de internship din companiile de pe platformele Petromidia şi Vega, precum şi in cadrul companiei Rompetrol Well Services. În luna noiembrie şi în Bucureşti, la sediul central al companiei, se vor alătura 15 studenţi. Începând cu 2001, peste 1300 de stagiari au participat în program, cei performanţi începându-şi cariera în KMG International.

“În ultimii 10 ani, am dezvoltat numeroase proiecte de educaţie şi orientare profesională pentru a sprijini aspiraţiile generaţiilor viitoare. Prin programele noastre de internship şi colaborările ample cu universităţi din toată ţara, am adus mai aproape de elevi şi studenţi industria de petrol şi gaze şi am contribuit la transferul de cunoştinţe de la generaţia experimentată la cea tânără. Continuăm eforturile noastre printr-un sprijin material către tinerii performanţi ce îşi doresc o carieră în domeniul energetic.” Simona Popovici, director resurse umane, KMG International.

Despre KMG International

KMG International este un investitor important în economia românească, fiind în acelaşi timp un cetăţean corporativ responsabil. Prin programul „Împreună pentru fiecare”, compania a implementat 101 proiecte de protecţie a mediului şi sănătăţii în întreaga ţară. Pe lângă parteneriatul nostru strategic cu societatea civilă, menţionăm sprijinul SMURD, Gala Societăţii Civile, Festivalul şi Concursul Internaţional George Enescu.

Deţinut de compania KazMunayGas din Kazahstan, grupul KMG International desfăşoară operaţiuni semnificative în sectoarele de rafinare şi petrochimie, retail, trading şi servicii industriale pe 12 pieţe principale. În România, Grupul deţine rafinăria Petromidia Năvodari, cu o capacitate de rafinare de 5 milioane tone pe an, rafinăria Vega Ploieşti – cel mai vechi combinat petrochimic, lansat în 1905 – dar şi o reţea de distribuţie a carburanţilor cu peste 740 puncte de vânzare, 230 staţii GPL, 9.000 de staţii de butelii şi 3 staţii de înmagazinare a GPL, 7 depozite.

Valoarea totală a investiţiilor realizate de către KMG International în România se ridică la 4 miliarde de dolari în vreme ce nivelul contribuţiilor la bugetul de stat al României s-au ridicat la peste 16 miliarde de dolari în perioada 2007-2018. (P)