Doi prahoveni au transformat grădina bunicilor din comuna Râfov într-o afacere de succes. FOTO

Alina şi Dan Constantinescu, doi tineri cu joburi în București, și-au făcut o casă în satul Palanca, din comuna Râfov, pe terenul bunicilor, unde au amenajat și o grădină cu legume bio. Ceea ce a fost la început un hobby s-a transformat în trei ani într-o afacere de succes.

Familia Constantinescu a creat brandul Nasul Roşu în 2016 având ca punct central grădina din satul Palanca, judeţul Prahova, care s-a transformat în numai trei ani într-o fermă de 2 hectare unde sunt cultivate în principal legume.

„Noi ne-am mutat în mediul rural mai mult dintr-o constrângere. Eu mi-am dorit mereu să locuiesc la casă, iar singurul loc unde puteam realiza acest lucru era acest teren al bunicilor mei din satul Palanca. Ne-am mutat acolo pentru că atât era bugetul nostru, însă acea constrângere s-a transfor­mat în cel mai bun lucru care ni s-a în­tâmplat. Am început această activitate dintr-o pasiune şi dintr-o necesitate în urmă cu mai bine de zece ani. Stăteam în mediul rural şi ne-am propus să folosim grădina. Dar, de la acea mică grădină de la început, în fiecare an am crescut, până când am început să producem prea mult pentru noi, familie şi prieteni şi ne-am gândit să ne facem un business să vedem dacă reuşim. În 2016 a fost primul pas în direcţia vânzării“, a povestit Alina Constantinescu, cofondatoare a brandului Nasul Roşu.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Modelul de business cu care au pornit iniţial la drum, livrarea comenzilor la uşa clienţilor din Bucureşti, s-a modificat odată cu deschiderea unui magazin în zona Floreasca din Bucureşti. Alina şi Dan Constantinescu au decis ca magazinul să funcţioneze trei zile pe săptămână (joi, vineri şi sâmbătă), tocmai pentru a putea asigura produse proaspete din fermă. Citește articolul integral pe zf.ro.

Galerie Cum arată grădina bio a familiei Constantinescu din satul Palanca (sursa: Facebook/Nasul Rosu)