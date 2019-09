Cum justifică transportatorii din Prahova scumpirea biletelor și abonamentelor. ”E perfect legală!”

Tarifele de transport practicate de operatorii de transport judetean din Prahova sunt perfect legale, chiar și după majorările din ultima perioadă. Asta susține președintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport, într-un comunicat remis redacției noastre.

Comunicatul Federatiei Operatorilor Romani de Transport:

Avand in vedere informatiile aparute in presa cu privire la faptul ca transportatorii prin curse regulate la nivelul judetului Prahova, au crescut “ilegal” tarifele de transport practicate, facem urmatoarele precizari:

Nu exista nici o prevedere legala (norma sau procedura) care sa stabileasca, in momentul de fata, cum trebuie fundamentate si aprobate tarifele practicate de transportatorii de pasageri in trafic judetean. O astfel de norma a fost valabila pana in luna Iulie 2019 si implica Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Publice – ANRSC, autoritate ce nu mai are atributii privind transportul judetean



Tarifele de transport, la nivelul judetului Prahova, au crescut ca urmare a recalcularii de catre operatorii de transport a costurilor operationale si sunt de 8 ori mai mici decat media tarifelor practicate in Uniunea Europeana



In urmatoarea perioada se estimeaza ca tarifele de transport urmeaza sa se alinieze cu cele aplicate in UE, in principal din cauza cresterii costurilor cu forta de munca, intretinerea vehiculelor, costurilor de finantare si carburanti dar in principal din cauza faptului ca ani de zile nu au putut fi modificate din cauza legislatiei haotice



Din 2013 si pana in prezent, majoritatea solicitarilor transportatorilor ce vizau cresterea fundamentata a tarifelor s-au lovit de nepasarea autoritatilor publice care, pentru a avea o imagine pozitiva in fata alegatorilor, au neglijat realitatilie curente



In Prahova exista numeroase curse nerentabile a caror aparitie a fost generata de apetitul unor edili locali de a avea transport asigurat la orice ora chiar si pentru un numar extrem de mic de pasageri iar acest lucru a afectat grav graficele de circulatie si costul operational.



Asociatia Transportatorilor Muntenia Trans asigura publicul calator de faptul ca tarifele biletelor si abonamentelor vor fi modificate numai atunci cand presiunea costurilor operationale impune o astfel de masura pentru a se evita situatia anormala in care incasarile aferente curselor regulate judetene sa nu acopere totalul costurilor.



Federatia Operatorilor Romani de Transport- F.O.R.T. , a solicitat Consiliului Judetean Prahova, cu ocazia intalnirii de saptamana trecuta, sa vina cu propriul calcul de cost operational care sa constituie baza unor discutii tehnice pe acest subiect.



In comparatie cu transportul public din Vaslui raportat caruia autoritatea publica locala a aprobat un cost/ km de 7,8 lei fTVA, in Prahova, operatorii privati practica tarife raportate unui cost operational in medie de pana la 2 lei/km

Nici o autoritate a statului nu poate justifica cum este posibil ca atunci cand discutam de un operator de transport subventionat din bani publici, costul operational calculat si aprobat sa fie de 7,8 lei fTVA iar cand discutam de operatori privati acesta sa fie de 4 sau 5 ori mai mic.

Augustin Hagiu, Presedinte Federatia Operatorilor Romani de Transport (F.O.R.T.)