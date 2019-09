Prahoveni revoltați după ce un transportator a scumpit cursele de navetiști. Reacția Consiliului Județean

Societatea de transport persoane Chivăran SRL, care efectuează curse pe ruta Ploiești-Văleni-Măneciu și zonele adiacente, dar și pe traseul Ploiești-Fulga, a scumpit biletele, spre nemulțumirea clienților. Consiliul Județean Prahova a cerut firmei să-și fundamenteze măsura, precizând că nu și-a dat acordul pentru scumpiri.

Iată câteva dintre sesizările transmise de cititorii observatorulph.ro:

„Locuiesc în Bătrâni și mi se pare un abuz de putere faptul că au fost majorate biletele pentru transportul județean. Un bilet pe ruta Bătrâni - Vălenii de Munte s-a făcut 8 lei, chiar dacă nu sunt condiții de transport. Înainte biletul era de 6 lei, un preț, cât de cât, rezonabil, pentru că majorarea a fost de la 5 lei la 6 lei. Am înțeles că pe distanța Bătrâni - Ploiești se percepe 14 lei, ceea ce mi se pare greu de suportat pentru o persoană care are salariul minim pe economie. M-am întors recent din Italia, pentru că am zis să lucrez aproape de casă. Lucrez ca paznic la o firmă de pază, iar salariul este 1.400 de lei/lună. La fel ca mine sunt multe persoane, care fac naveta. Acum mă gândesc dacă se merită să fac naveta având în vedere cât costă transportul”, s-a plâns unul dintre cei nevoiți să apeleze la mijloacele de transport interjudețean pentru a ajunge la muncă.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Cei de la Chivăran au majorat pretul biletelor foarte mult din punctul meu de vedere, mai ales ca toata vara, pe ruta Ploiesti-Starchiojd la ora 13.30 (si sunt sigura ca si la alte ore) nu a existat niciodata autobuz cu aer conditionat. In plus de 2 ori mi s-a intamplat personal sa li se strice masina si sa ne lase in drum tratandu-ne cu indiferenta. Pretul biletului pe ruta Starchiojd- Ploiesti costa acum 14 lei de la 10 lei, majorari nejustificate avand in vedere serviciile oferite”.

”Ar trebui gasita o solutie! Este inadmisibil ca un elev care merge pe o distanta de 20 si ceva de km sa plateasca 240 lei pe abonament si ne mai intrebam de ce exista abandon scolar, poate prin atricolele pe care le scrieti se va sesiza cineva sa faca ceva”.

”Un bilet de microbuz de la Fulga la Ploiești s-a făcut 11 lei, față de 8 lei cât era înainte. Mi se pare exagerat de mult”.

Reprezentanții Consiliului județean Prahova susțin că scumpirea biletelor de călătorie trebuia aprobată înainte, iar acest lucru nu s-a întâmplat. ”Am notificat firma de transport respectivă să-și fundamenteze economic decizia de majorare a tarifelor”, au transmis reprezentanții CJ Prahova.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere firmei Chivăran pe care-l vom publica imediat după ce îl vom primi.

UPDATE Un alt cititor ne-a sesizat că SC Abatti-Alexandrescu SRL a majorat prețul biletului pe ruta Ploiești-Urlați de la 4 lei la 6 lei.