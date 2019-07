Reacția sindicaliștilor din telecomunicații în cazul disponibilizărilor anunțate la Telekom

Sindicaliștii din telecomunicații acuză reprezentanții Telekom România de cinism în decizia de a disponibiliza sute de angajați. Reacția vine după ce ieri presa națională anunța că Telekom România demarează un val masiv de concedieri.

”Deși sindicatul a fost invitat la ”informare și consultare” de către Telekom România, nu ni sa permis accesul deoarece pentru participarea la informare și consultare am fost condiționați cu semnarea unui acord de confidențialitate in valoare de 10.000 Euro de informație, care dacă ar fi fost semnat nu ne-ar fi permis informarea și consultare membrilor noștri în acord cu prevederile statutare și legale.

Ca urmare Telekom România ne-a transmis pe email, să-i spunem ”o informare”, deși titlul acesteia este notificare, prin care se arata de către aceștia demararea procesului de ”reorganizare a Societății în măsură să asigure implementarea și operaționalizarea unei noi scheme organizatorice și funcționale”, consecința fiind concedierea unu număr de peste 250 de salariați.

SNTM protestează vehement si consecvent asupra modului în care Telekom România înțelege să respecte prevederile legale privitoare la informare și consultare precum și cele privitoare la concedierile colective.

În contextul în care prin aceeași notificare ni se comunică faptul că ”salariaților care ocupă pozițiile care se desființează li se va oferi posibilitatea de a opta pentru ocuparea unor poziții nou create sau a altor poziții vacante …” echivalează cu un management defectuos la nivelul resurselor umane, deoarece anterior trimiterii ”notificării” Telekom România trebuia să fi făcut o evaluare internă și parte din salariați să fie distribuiți pe posturile vacante, pe de o parte, iar pe de altă parte, cinismul situației generat de managementul resurselor umane constă și în faptul că prin aceeași notificare ni se comunică că se vor înființa noi poziții.

Prin urmare salariații urmează să fie concediați după bunul plac al angajatorului, iar sprijinul de recalificare și reconversia profesională prevăzut de Codul Muncii pe care angajatorul trebuie să-l ofere nu există, Telekom România limitându-se la a trimite salariații la Agențiile de Ocupare și Formare Profesională, deci pe capul statului român.

De asemenea nu se menționează ce se întâmplă cu salariații care în momentul de față prestează munca recunoscuta sau nerecunoscuta cu C.I.M. pentru mai multe companii din cadrul aceluiași grup internațional, deși cei mai mulți dintre aceștia sunt remunerați numai de către un angajator decât de către toți angajatorii la care muncesc efectiv, practic nu sunt plătiți pentru munca care o prestează și pentru celelalte societăți din grup si ascund munca la negru desfășurată in companii cu sprijinul autorităților statului roman.

Nu ni sa comunicat ce se întâmplă cu salariații care au contracte de muncă încheiate cu mai multe companii din grup și care sunt vizați să fie concediați, aceste lucruri sunt cunoscute, sindicatul”, se arată în comunicatul SNTM, transmis redacției.

