Expoziție la Muzeul Petrolului din Ploiești cu tema ”Rafinăria Petrotel-Lukoil, 115 ani de istorie”

Miercuri, 19 iunie 2019, la Muzeul Petrolului Ploiesti va avea loc vernisajul unei expozitii unice cu tema „Rafinăria Petrotel-Lukoil, 115 ani de istorie”.

Organizatori sunt Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova si Rafinaria PETROTEL-LUKOIL.

Situata in regiunea "aurului negru", cu puternice radacini in istoria primei rafinarii a lumii, in municipiul Ploiesti, RAFINARIA PETROTEL-LUKOIL, pastreaza traditia petrolistilor intr-o forma moderna, provocare a celor mai bune tehnologii. Preluata in anul 1998 de Compania LUKOIL, are o capacitate de productie de 2.4 mln. tone/an, adancime de prelucrare de 99.5, detinand indicele Nelson de 10. Rafinaria obtine si comercializeaza numai produse in conformitate cu normele europene in vigoare, Euro5. PETROTEL-LUKOIL si-a indeplinit obligatiile privind ecologizarea integrala a batalurilor istorice, la finele anului 2013, cu un an mai devreme fata de angajamentele asumate, iar investitia pentru ecologizarea lor se situeaza la aprox. 40 mil. USD.

Investitiile in proiectele de modernizare pentru obiectivele tehnologice si in directia eficientei energetice a rafinariei, in perioada 2004-2015 insumeaza aproximativ 570 mln. USD.

Rafinaria PETROTEL-LUKOIL continua si astazi procesul sau de modernizare, conform celor mai bune practici si recente tehnologii, mentinand un inalt nivel profesional al angajatilor sai, cautand inovatia si ca fiecare investitie sa se orienteze spre mediul inconjurator.