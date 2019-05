Petrotel asigură sănătate și siguranță în muncă

In lumea moderna, in care mediul de afaceri competional este supus schimbarilor accelerate, nici o organizatie nu isi poate permite sa stagneze, sa stea in asteptare fara a-si lua masurile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care si le-a propus.

Abilitatea de a raspunde si de a se adapta la conditiile mediului de afaceri, va diferentia — acum mai mult ca oricand, organizatiile de succes ce fac aceste eforturi, de cele ce doar se lupta sa supravietuiasca.

Atentia catre necesitatile clientilor, tehnologia si metodele de fabricatie, cat si constanta calitatii produselor, garanteaza faptul ca PETROTEL — LUKOIL este o organizatie ce si-a creat o pozitie consolidata pe piata produselor petroliere.

Depunem eforturi pentru a produce intreaga gama de produse la cea mai inalta calitate. Totodata urmarim alinierea produselor la standardele europene respectand reglementarile legale.

Ne insusim responsabilitatile de ordin moral pe care le implica promovarea protectiei sanatatii si securitatii ocupationale, precum si protectiei mediului, respectiv asigurarea bunastarii fiecaruia dintre cei implicati in activitatile derulate de organizatia noastra: angajatii companiei noastre si familiile acestora, partenerii nostri, clientii si furnizorii nostri, comunitatile situate in vecinatatea locurilor in care ne desfasuram activitatea si alte parti interesate, influentate de mediul nostru de munca. In tot ceea ce facem respectam mediul natural si tinem seama de cerintele ecologice la nivelul Uniunii Europene.

In acest scop am stabilit si implementat sistemele de management al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii ocupationale, care ne permit controlul tuturor proceselor, distribuirea si analiza datelor interne, definirea si urmarirea obiectivelor la nivelul organizatiei, responsabilizarea managementului de la toate nivelurile, promovarea unei culturi organizationale pozitive, constientizarea angajatilor si partenerilor nostri sa fie interesati si implicati activ in dezvoltarea obiectivelor.

Aceste sisteme sunt certificate, avand astfel confirmarea faptului ca organizatia noastra respecta cerintele standardului ISO 9001: 2008 privind Sistemele de Management al Calitatii, standardului ISO 14001: 2004 privind Sistemele de Management de Mediu si OHSAS 18001: 2007 privind Sistemele de Management al Sanatatii si securitatii Ocupationale. "Certificarile" reprezinta si o apreciere a calitatii actului managerial, a bunelor practici din organizatie, a orientarii organizatiei in directia calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii. (P)