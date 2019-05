Care este procedura de infiintare a unei firme in Bucuresti?

Esti din Bucuresti si iti doresti sa deschizi o firma? Unii nu stiu de ce acte au nevoie, altii isi cauta un sediu social, iar unii, pur si simplu, au doar ideea de business, insa nu stiu de unde sa inceapa. De aceea, avocatii specializati de la infiintare-firma.ro te pot ajuta in acest sens.

Acesta este, pentru majoritatea celor care pun bazele unei afaceri, un prim pas pentru a intra intr-o asemenea lume. Cei mai multi isi vor infiinta un SRL sau Societate cu raspundere limitata. A-ti deschide o afacere in Bucuresti inseamna multa alergatura, insa cu ajutorul unei firme care cunoaste fiecare etapa iti va fi mult mai usor. In articolul ce urmeaza iti oferim un ghid complet pentru infiintarea unei firme in Bucuresti.

In primul rand, trebuie sa alegi domeniul in care iti doresti sa activezi, dar si numele firmei. Trebuie sa aiba un obiect principal de activitate, insa nu este interzis sa aiba si obiecte secundare. Expertii ii sfatuiesc pe antreprenori sa aleaga de la bun inceput mai multe astfel de obiecte secundare, in cazul in care intervin schimbari. Cele mai populare tipuri de firme sunt, asa cum spuneam mai sus, SRL-urile. Mai sunt insa si alte forme precum PFA-urile (Persoana fizica autorizata), SA, SNC etc. PFA-ul, de exemplu, nu este recomandat insa pentru orice tip de activitate. Asa ca, daca nu stii sub ce fel de forma trebuie sa fie inregistrata afacerea ta, un avocat specializat in infiintarea de firme te poate ajuta.

A doua etapa il reprezinta, desigur, inregistrarea companiei. Din acest punct este nevoie sa faci un dosar si sa prezinti anumite documente. Acestea pot varia de la afacere la afacere. Poti face totul mai simplu daca alegi, desigur, un avocat precum cei de la infiintare-firma.ro. Un alt aspect important, inainte de a depune actele, il reprezinta sediul social. Daca nu ai deja un asemenea sediu, poti apela la infiintare-firma.ro care iti va oferi serviciul de gazduire sediu social. Practic, daca tu nu ai o locatie, firma iti va putea oferi pe o perioada de 1 an de zile un sediu social strict pentru a-ti inregistra firma si a primi corespondenta. Atentie, insa! Poti apela la un asemenea serviciu numai daca ai un SRL.

Apoi trebuie sa iti inregistrezi societatea la Registrul Comertului. Asta inseamna ca deja ai denumirea, sediul, actul constitutiv incheiat, declaratiile semnate si specimenul de semnatura, declaratii pe propria raspundere si semnaturi ale administratorilor, dovada platii capitalului social si orice alt act solicitat de catre institutiile abilitate.

Nu uita ca pentru anumite servicii ai nevoie de avize si autorizatii de functionare.

Pare destul de greu, dar daca esti dispus sa cauti ajutor si sa apelezi la avocatii specializati in acest domeniu, intreg procesul va fi mai usor.

Nu iti va mai ramane decat sa colaborezi indeaproape cu expertii care te pot ajuta si, ulterior, sa dai drumul afacerii. Dupa ce ai ridicat Certificatul de Inregistrare si certificatul Constatator, poti deschide “usa” business-ului tau. Asadar, infiintarea unei firme in Bucuresti nu este un lucru atat de complicat, mai ales daca ai alaturi avocati specializati in astfel de actiuni.

(P)