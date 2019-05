Alex Dona, de la Times New Roman, vine la Ploiești. Ce este Marketing Mindset

Antreprenorul Alex Dona, cunoscut de la festivalul ”LupiiLiberi” al cărui fondator este, dar și realizator/prezentator la RockFM, TimesNewRoman, MoneyChannel, Realitatea sau SanomaHearst, vine la Ploiești.

Acesta va prezenta Marketing Mindset, un eveniment dedicat planurilor de comunicare pentru antreprenori, dar și celor care lucrează cu, sau alături de ei.

”Marketing Mindset nu este despre cum am acumulat eu experiență pe marketing și comunicare, ci despre ce pot oferi pentru brandurile voastre din ceea ce am acumulat. Sunt adeptul teoriei pusă în practică, al practicii cu fundament solid și al eliberării de presiune prin socializare. Marketing Mindset are trei componente: Workshop format din 5 sesiuni de know-how și o sesiune de lucru pe echipe, 1-to-1 know-how pentru cei care își doresc să ne întâlnim să discutăm doar despre planurile lor de marketing și Wine - networking”, transmite Alex Dona.

Evenimentul va avea loc miercuri, 8 mai, începând cu ora 16:00, la Vigo Grand Hotel din Ploiești, iar înscrieri se pot face AICI. Atenție, locurilor sunt limitate!