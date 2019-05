De ce scutul antigrindină nu face față în Prahova fenomenelor meteo extreme

Podgoriile din zona Vala Călugărească și Urlați au fost grav afectate de căderile de grindină de săptămâna trecută, chiar dacă acestea se află într-o zonă protejată de sistemul anti-grindina al Ministerului Agriculturii.

Directorul Sistemului Antigridina: ”Ne-am luptat cu o supercelula noroasa, cu puterea a 2 bombe atomice. Era catastrofal sa nu intervenim”



Directorul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, Gheorghe Caunei, a explicat pentru Ziare.com cum s-a intervenit in timpul furtunii de pe 30 aprilie.



"Sistemul nostru antigrindina este organizat in unitati. Fiecare unitate are, la randul ei, puncte de combatere. Iar fiecare punct de combatere are mai multe puncte de lansare (de unde se trag rachetele cu iodura de argint - n.red.).In zona Prahova - la care ne referim acum - sistemul astfel organizat protejeaza circa 200.000 de hectare de culturi.In dupa-amiaza zilei de 30 aprilie, a patruns, mai inati, in aceasta arie de protectie o celula (noroasa -n.red.) pe care noi am neutralizata-o, fara probleme, potrivit procedurilor noastre.Problema acolo a fost alta. Inainte sa intre in zona de protectie - deci inainte sa putem interveni asupra lor - trei celule care se apropiau dinspre Bucuresti s-au unit si au creat o supercelula. Aceasta avea o dimensiune iesita din comun si puterea a doua bombe atomice", a declarat Gheorghe Caunei.



Directorul Sistemul Antigrindina a spus ca si asupra acelei celule s-a intervenit, dar ca nu a putut fi neutralizata.



"Situatia, in acest caz, a fost destul de delicata. In supercelula aceasta, care avea forma de potcoava, se formase deja grindina mare, de 7,6 centimetri. Daca am fi lovit-o puternic in zona mediana, riscam sa provocam o cadere de grindina mare in zona de protectie, iar asta ar fi fost catastrofal. Asa ca celula a fost lovita in colturi, incercandu-se devierea ei in afara zonei de protectie. Per total, actiunile au dus la diminuarea grindinei, iar celula a ajuns, pana la urma, sa se descarece in Buzau, pe munte, nu peste culturile oamenilor.Este adevarat ca a cazut grindina si in zona de protectie, dar ea a fost de dimensiuni mult mai mici decat ar fi fost daca nu s-ar fi intervenit asupra supercelulei", a mai declarat Gheorghe Caunei.

VIDEO Grindina a compromis producția de vin (sursa: Facebook/Costin Bolgiu-viticultor)