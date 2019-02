Primele imagini spion cu noua Dacia Sandero. FOTO

Francezii de la L'Argus au reusit sa surprinda Dacia Sandero in timpul unor teste si scriu ca modelul constructorului de la Mioveni "va fi cosmetizat si nu va mai avea aspect de low cost".

In primul rand, este vorba despre o crestere in dimensiuni. Noul Sandero va avea in jur de 4,30 metri, fata de 4,07 metri cat are modelul actual. De altfel, Sandero va fi construit pe o noua platforma, pe care mai regasim si Renault Clio.

Apoi, o alta schimbare importanta este legata de capacitatea portbagajului, ce va creste pana la 380-400 de litri.

In plus, calitatea materialelor din interior se va imbunatati, iar optiunile si dotarile de siguranta vor fi variate.

Presa internationala mai dezvaluie ca pe Sandero vom regasi franare automata in caz de urgenta, sistem de recunoastere a pietonilor si un sistem MediaNav Evo 2.0 compatibil cu Android Auto si Apple Car.

sursa: ziare.com

Observatorul Prahovean De același autor