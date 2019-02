El este românul care aduce Pepsi vânzări de 2 miliarde de dolari

Executivul român Bogdan Savin a preluat în septembrie 2017 funcţia de general manager a PepsiCo Rusia, după ce şi-a construit cariera în domeniul ţigaretelor la BAT.

„Am plecat din ţară în 2005 către Londra şi de acolo am avut mai multe opriri în alte state în cariera mea. În Rusia am ajuns prima dată acum mai bine de şase ani şi am rămas. În România mă întorc rar, de 3-4 ori pe an, şi atunci merg cu familia acasă la Iaşi“, spune Bogdan Savin în singurul interviu acordat vreodată presei din România.

Pentru Bogdan Savin, poziţia de general manager este prima pe care o deţine în PepsiCo Rusia, după ce anterior lucrase în aceeaşi ţară, dar pentru BAT, companie în cadrul căreia a fost angajat de altfel timp de aproape 15 ani.

