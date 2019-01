Capcanele dezvoltatorilor imobiliari. Ce acte trebuie să verifici când îți cumperi un apartament nou?

În ultimii ani, în Ploiești a explodat piața apartamentelor noi, construite de dezvoltatori imobiliari în aproape toate cartierele orașului. Multe proiecte sunt însă contestate în instanță, mai ales cele ridicate în zonele de case, unde au apărut blocuri cu patru și chiar mai multe etaje.

Este și cazul celor patru blocuri de câte cinci etaje aflate într-un stadiu avansat de construcție în cartierul Albert, în imediata apropiere a caselor. Aici, vecinii au contestat în instanță autorizația de construire emisă de Primăria Ploiești, care ar încălca regimul de înălțime și planul urbanistic. Procesul a ajuns deja în faza de apel.

Detalii aici: Într-un cartier de case din Ploiești se construiesc patru blocuri de cinci etaje. Vecinii contestă proiectul în instanță

Pentru a nu vă trezi în situația că ați plătit în avans sau chiar integral un apartament într-un bloc ridicat într-o zonă de case unde există restricție de înălțime este bine să verificați documentele juridice.

Statistic vorbind, 90% dintre proiectele imobiliare contestate sunt anulate în instanță, iar cei care urmau să devină proprietari trebuie să-și recupereze banii de la dezvoltatori tot printr-un proces costisitor și de lungă durată.

Astfel, înainte de a semna un contract, trebuie să cereți constructorului urmatoarele documente: certificat de urbanism, autorizatie de constructie, proces verbal de receptie, extras de carte funciara.

Certificatul de urbanism arată conditiile in care s-a realizat constructia apartamentului si care sunt avizele si acordurile in baza carora s-a emis autorizatia de constructie. Revizuind toate aceste documente, poti afla mai multe detalii despre imprejurarile in care s-a realizat constructia.

Adica, poti vedea, de pilda, daca s-a tinut cont de inaltimea maxima permisa, care sunt distantele obligatorii fata de proprietatile vecine si fata de axul strazii cat si alte aspecte, care te pot interesa. Sau, daca ai nevoie sa cunosti detalii legate de partea tehnica a proiectului, nu lasa din mana documentele pe care ti le-am mentionat mai devreme.

Aici poti gasi detalii precum procentul maxim de ocupare a terenului (POT - raportul dintre suprafata constructiei la sol si suprafata terenului pe care s-a construit) sau coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT - raportul dintre suma suprafetelor nivelurilor si suprafata terenului).

Un alt lucru pe care poti sa il verifici, este daca strada de acces la imobil este pe domeniul public sau pe proprietatea dezvoltatorului, si nu pe proprietatea privata a altcuiva.

Cunoscand regimul de proprietate al strazii, vei stii cui trebuie sa te adresezi, pentru eventuale reparatii.

Foarte important: fii sigur ca cel ce vinde, detine in proprietate apartamentul pe care il cumperi si ca iti transmite tie, dreptul de proprietate, liber de sarcini.

Acesta este al treilea articol dintr-o serie prin care intenționăm să expunem modalitățile îndoielnice prin care unii dezvoltatori imobiliari construiesc în Ploiești. Dacă aveți informații despre astfel de cazuri, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail redacțAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

foto cu caracter ilustrativ

