ANRE anunță înghețarea prețului la gaze și curent electric până în 2022

ANRE anunță ”înghețarea” prețurilor pentru populație la energie electrică în perioada 1 martie 2019-28 iulie 2022, iar la gaze naturale de la 1 ianuarie 2019 până la 28 februarie 2022.

Comunicatul ANRE:

Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislația secundară emisă de ANRE în aplicarea acesteia, nu vor conduce la creșteri de prețuri la energia electrică și gazele naturale furnizate clienților finali casnici care optează pentru furnizarea în regim reglementat în perioada 01.03.2019 – 28.07.2022 – pentru energia electrică, și în perioada 01.01.2019 – 28.02.2022 – pentru gazele naturale.

În ceea ce privește clienții finali casnici de energie electrică și gaze naturale care au uzat de dreptul de eligibilitate, reamintim că ANRE a pus la dispoziția acestora mai multe facilități menite să-i protejeze împotriva unor posibile practici comerciale incorecte:

- câte un instrument de comparare a preturilor/ofertelor-tip, destinat tuturor clienților finali care sunt interesați să-și aleagă sau să-și schimbe furnizorul de energie electrică și/sau gaze naturale din piața concurențială, al căror scop este sa permită compararea preţurilor de furnizare şi a condiţiilor oferite de furnizori, înainte de a alege un anume furnizor sau o anume ofertă-tip.

- posibilitatea de a reveni din piața concurențială pe piața reglementată, în situația în care consideră că este mai avantajos:

- energie electrică – în prezent, clientul casnic de energie electrică care dorește să

revină din piața concurențială la serviciul universal se va adresa furnizorilor de ultima instanță din zona sa de rețea, având asigurat prețul avizat de ANRE;

- gaze naturale - clientul casnic are dreptul să revină la furnizarea reglementată și se poate adresa furnizorului care are această obligaţie, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat la preţul de furnizare aprobat de ANRE. Pentru a afla care este furnizorul de gaze naturale care are obligaţia să îi asigure furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, clientul casnic se poate adresa furnizorului actual, care are obligaţia să îl informeze în acest sens. Preţurile la care se realizează furnizarea gazelor naturale în regim reglementat sunt aprobate de ANRE, diferenţiat pentru fiecare furnizor si pentru fiecare categorie de clienţi stabilită în funcţie de modul de racordare la un obiectiv din sectorul gazelor naturale şi de consumul anual, şi sunt publicate de către fiecare furnizor pe pagina proprie de internet.

