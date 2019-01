Cui aparțin lacurile de otravă din Prahova? Rompetrol e pe harta neagră a poluării cu batalurile de la Vega

Depozitele cu deșeuri industriale periculoase însumează peste 260 de hectare, potrivit unui raport al Ministerului Mediului publicat de pressone.ro. O bună parte dintre acestea se află în Prahova, la Ploiești și Câmpina.

Este vorba de cantități uriașe de reizduuri petroliere depozitate în timp de rafinăriile Astra, Vega și Steaua Română. Până acum, aceste bombe ecologice au fost ignorate de proprietari în primul rând, dar și de autoritățile de mediu, care nu au găsit pârgiile necesare pentru ecologizarea acestor lacuri cu otravă. Să le luăm pe rând.

La rafinăria Vega, de 20 de ani, autoritățile închid ochii la o bombă ecologică

Chiar dacă vorbim de o poluare istorică, indiferent cine au fost administratorii rafinăriei Vega (statul român prin Ministerul Economiei, magnatul Dinu Patriciu, Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan – KazMunayGas sau, mai nou, Gigantul chinez CEFC), aceștia au avut obigația contractuală de a ecologiza batalurile pline până la refuz cu reziduuri petroliere.

Astfel, potrivit unei prezentări a firmei de ecologizare Ecomaster din grupul Rompetrol aflăm că ”în batalurile din cadrul Rafinăriei Vega Ploieşti s-au depozitat, de-a lungul unei perioade de aproximativ 80 ani, reziduuri petroliere care conţin, în mare parte, gudroane acide rezultate din procesul de rafinare cu H2SO4 (acid sulfuric) şi NaOH (hidroxid de sodiu) a fracţiilor mai grele de petrol lampant, motorină şi uleiuri”. Din documentul respectiv aflăm că aceste bataluri reprezintă atât pentru Rafinăria Vega cât şi pentru vecinătăţi o sursă majoră de poluare a factorilor de mediu – sol şi apă freatică.

Cum arată acum zona? Ca una calamitată: VIDEO Bomba ecologică din Rafinăria Vega Ploiești, filmată cu drona. Imaginile care surprind amploarea poluării

Terenul infestat cu reziduuri petroliere la fosta rafinărie Astra a trecut ”pe persoană fizică”

Potrivit raportului Ministerului Mediului, obținut de pressone, fosta rafinărie Astra Română SA a avut un depozit de reziduuri petroliere cu o suprafață de 2,6 hectare. Spunem a avut pentru că acum terenul infestat figurează în proprietatea unei persoane fizice, Nica Nicoliţă. Sursa citată precizează că într-o notă din mai 2018 a Colegiului Prefectural Prahova se spune că niciuna dintre entitățile implicate la Astra nu a făcut lucrări concrete privind închiderea și ecologizarea depozitelor periculoase, care conțin reziduuri petroliere și gudroane acide. Costurile de ecologizare sunt evaluate la peste 80 milioane de euro, iar durata estimată a lucrărilor, de 12 ani. Cum era de așteptat, până acum nu a fost identificată vreo sursă de finanțare a unor lucrări de asemenea amploare.

Steaua Română, în reorganizare judiciară. Ce poveste frumoasă a fost postată pe site-ul oficial al companiei

Rafinăria Steaua Română are două depozite de deșeuri industriale neconforme, batal Bucea și Turnătorie, care totalizează aproape 10 hectare.

Potrivit unui raport al Agenției pentru Protecția Mediului din martie anul trecut, aici sunt depozitate gudroane acide, termenul de ecologizare fiind încălcat demult, respectiv 31.12.2015. Cum rafinăria respectiivă este în reorganizare judiciară, este greu de crezut că obligațiile de mediu vor fi îndeplinite prea curând.

Problema ”eco” este tratată frumos pe site-ul companiei:

”In urma celor peste 100 de ani de functionare a rezultat insa, datorita tehnologiilor vremurilor respective, o poluare istorica localizata in cele trei depozite din patrimoniul societatii :

- batalurile de gudroane acide “Turnatorie”, cu o suprafata ocupata de 3,3 hectare si un volum 70.000 m3 ;

- batalurile de gudroane acide “Bucea”, cu o suprafata ocupata de 5.7 hectare si un volum 80.000 m3 ;

- batalul de mal petrolier, cu o suprafata de 0,5 hectare si un volum estimat de 27.000 m3; in aceeasi locatie exista si lacul Pestelui, folosit pana in prezent ca treapta de epurare biologica naturala a apei, care are o suprafata de 5 hectare si volum de mal estimat de 46.000 m3.

Aceste depozite ar trebui golite si ecologizate, in vederea refacerii cadrului natural. Pentru golirea si ecologizarea depozitelor de gudroane acide, Rafinaria Steaua Romana S.A. a efectuat de-a lungul anilor mai multe demersuri si actiuni in vederea identificarii unor tehnologii economic viabile, care sa conduca la acoperirea costurilor.

Aceste actiuni continua si in prezent”.

Așadar, proprietarii acestor lacuri de otravă sunt: o companie petrolieră puternică, Rompetrol, o persoană fizică și o firmă în reorganizare judiciară. Cam care sunt șansele ca aceste depozite să fie ecologizate? Mai mici decât am câștiga la Loto un premiu suficient de mare încât să ne mutăm într-o țară civilizată, unde repsectul pentru om și natură este incomparabil mai mare decât în Prahova...

