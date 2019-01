Explicația Petrotel Lukoil pentru facla care a luminat Ploieștiul. FOTO

Mai mulți cititori au reclamat redacției noastre o flacără uriașă care a luminat cerul în zona rafinăriei Petrotel Lukoi sâmbătă noapte.

La solicitarea observatorulph.ro, rafinaria PETROTEL-LUKOIL a transmis următorul punct de vedere:

”Sambata noaptea-26.02.2019-(ora 3:30 a.m.) s-a inregistrat o fluctuatie mare de tensiune in sistemul energetic national, care a condus la oprirea Turnului de Racire, turn care asigura racirea Instalatiilor in procesele tehnologice.

Datorita acestui lucru, supapele de siguranta, care asigura protectia echipamentelor tehnologice, s-au deschis, conducand catre esaparea in facla.

S-au luat toate masurile necesare pentru remedierea rapida a acestei situatii, cat si pentru diminuarea impactului fata de mediul inconjurator.

Au fost anuntate, de asemenea, autoritatile GNM si APM Prahova”.

Imagini trimise de cititori:

