Experiment la SPFL Ploiești. Stundenții din UPG, funcționari pentru o zi

Fiscul ploieștean invită studenții Facultatii de Administratie Publica din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze să vadă cum este viața dincolo de ghișeu.

Comunicatul SPFL:

Continuam seria de evenimente pe care le dedicam Anului Portilor Deschise cu o actiune care ne este oarte draga. Impreuna cu domnul professor conferentiar doctor Mihai Apostolache, organizam maine, 23.01.2019, incepand cu ora 8:30, o actiune comuna, in care studentii anului 3 ai Facultatii de Administratie Publica din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze Ploiesti, ne vor deveni, pentru cateva ore, colegi.

Astfel, studentii vor veni langa noi, in spatele ghiseului, vor lua primele lectii de administratie publica adevarata, vor interactiona cu publicul nostrum si ne vor da o mana de ajutor, in cazurile in care acest lucru este posibil.

Prin aceste actiuni ne dorim sa oferim studentilor o perspective reala a ceea ce inseamna, de fapt, munca in administratie, pentru ca acestia sa isi aleaga, in deplina cunostinta de cauza locul de munca, atunci cand isi vor termina studiile.

Asadar, maine vom darui din experienta noastra studentilor si vom primi, la randul nostru, din partea lor, prospetime, curiozitate, un suflu nou si, de ce nu, idei care sa ne imbunatateasca activitatea.

