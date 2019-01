Este legal să muți volanul de pe dreapta pe stânga a unei mașini adusă în România? Cât costă ”afacerea”

Este legal sa circuli cu o masina care a avut volanul mutat pe partea stanga? Registrul Auto Roman nu interzice aceasta practica, atata timp cat operatiunea de demontare si montare a pieselor a fost realizata intr-un service autorizat.

Asadar, daca tu faci mutarea si te duci la RAR cu un certificat de la service, nu vei avea probleme. Dupa seria de sasiu, cei de la RAR isi dau seama ca o masina are volan pe dreapta sau pe stanga. De exemplu, cei care inmatriculeaza in Romania masini cu volan pe dreapta au scris in carte "POST CONDUCERE PARTEA DREAPTA". Daca tu vrei sa muti volanul unei masini aduse de afara si neinmatriculate, este bine sa faci aceasta operatiune inainte sa te duci la RAR pentru identificare, cu tot cu certificatul de montaj de la service, ca sa nu mai scrie in cartea de identitate aceasta mentiune, masina devenind oficial una cu volan pe stanga.

Prin intermediul unui raspuns oficial, Registrul Auto Roman a spus:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Inainte de prezentarea la RAR pentru emiterea doc. necesare la inmatriculare, aceasta modificare trebuie sa fie posibilă fara modificarea caroseriei. Operaţiunile de schimbare a postului de conducere se vor efectua obligatoriu într-un atelier de reparaţii ce deţine o autorizaţie tehnică eliberată de RAR în condiţiile prevăzute de Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, care are în domeniul de activitate posibilitatea de a efectua lucrări la sistemul de frânare, direcţie, rulare, electric şi caroserie.

Vehiculul astfel modificat va fi supus omologarii individuale conform conditiilor constructive din reglementarile RNTR-7 cu modificarile si completarile ulterioare si de reglementarile RNTR-1 cu modificarile si completarile ulteruioare. Tarif omologare individuală (include si ITP)+ certificarea autenticitatii vehiculului: 1050 lei.

Asadar, unde gasesti tu un service auto care sa aiba autorizatie si de reparatie, si de efectuare de lucrari la frane si directie, dar si care sa aiba autorizatie de dezmembrare vehicule scoase din uz? Cam greu sa faci aceasta operatiune 100% legal...

Merita sa muti volanul de pe dreapta pe stanga?

Da si nu. Merita daca esti samsar si faci bani din treaba asta, mai ales daca te ocupi si cu dezmembrari auto. Merita daca iei masini din Anglia pe bani putini, investesti 1000 de Euro in fiecare sa le faci cu volan pe stanga si le vinzi cu 1000-2000 de Euro profit fara sa le spui cumparatorilor ca masina aia a fost candva cu volan pe dreapta. Dar nu merita daca vrei sa faci treaba asta pentru tine. Deoarece o sa alegi mult dupa piese, e greu sa gasesti un meserias care sa-ti dea si certificat si garantie la lucrare, iar riscurile sunt destul de mari. Nu mai spunem de costuri, cele cu piesele, manopera, omologarea, dar si actele necesare... Si cu siguranta nu merita sa faci aceasta conversie daca implica si inlocuirea panoului ignifug.

Citește articolul integral pe 4tuning.ro

Observatorul Prahovean De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro