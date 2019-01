Piesele auto pe care nu trebuie să le cumperi de la dezmembrări

Foarte multe piese merita sa fie cumparate de la dezmembrari. Pentru ca au avantaje fata de piesele noi, cum ar fi elementele de caroserie care sunt deja vospite in culoarea masinii tale, sau diverse piese originale care stii sigur ca se monteaza fara adaptari. Dar sunt si piese care nu merita cumparate, deoarece riscul ca sa fie stricate sau sa nu se potriveasca e prea mare, iar cheltuiala initiala va creste exponential. Iata ce piese sa ocolesti, cumparate la mana a doua.

Ambreiajul

Da, sunt soferi care cred ca fac o afacere buna cumparand un kit de ambreiaj de la dezmembrari. Dar trebuie sa stie ca la schimbul de ambreiaj manopera este costisitoare, asa ca nu merita sa pui piese second-hand, dupa care sa te trezesti peste cateva luni ca si cel nou patineaza, sa cumperi un kit nou si sa achiti manopera inca o data. Fa treaba buna de la inceput si monteaza piese noi cand e vorba de ambreiaj, riscurile sunt prea mari sa apara probleme. La fel si cu volantul care trebuie cumparat nou, deoarece s-ar putea sa pui unul second-hand si sa vezi ca trepideaza toata masina.

Pompa de inalta presiune

Masinile diesel, de departe cele mai complexe si problematice, foarte buni clienti ai dezmembrarilor, sufera si pe partea de alimentare. Piesa care se poate defecta destul de des, din cauza intretinerii proaste si a motorinei de calitate slaba este pompa de inalta presiune. Aceasta incepe sa piarda carburant pe la garnitura, in prima instanta, dupa care te lasa in drum fara sa stii de ce. Cand se strica pompa de inalta presiune, ideal este sa cumperi una noua, dar care este extrem de scumpa. Solutia buna este sa o reconditionezi pe cea de pe masina. Niciodata sa nu dai banii pe una folosita, pentru ca in 4 zile poate face la fel ca cea veche. Mai bine pui ceva cu garantie.

Discuri de frana

Vanzatorii pun pe piata elemente de franare second-hand, de la placute, discuri, furtune, pompa, etriere. Daca etrierele mai pot fi montate de la dezmembrari, la fel si pompa, restul nu prea... De fapt, niciun element consumabil de franare, lichid, placute, discuri, nu merita pus second-hand, indiferent cat de bune sunt si neuzate. Nu stii unde a stat si cum s-a mers cu masina de pe care au fost demontate, iar pretul nu merita sa pui piese folosite. Cand e vorba de franare, nu te juca, monteaza elemente noi cu garantie.

