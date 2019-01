Piesele care se strică primele la mașinile noi

Multa lume inca sustine ca acum nu se mai fac masini ca pe vremuri. Adica in trecut, producatorii puneau accent pe fiabilitate si calitate, in schimb acum, se pune accentul doar pe gadgeturi si dotari. Producatorii si-au dat seama ca nu mai pot face masini care sa circule milioane de kilometri si ca ies in castig mult mai bine din piese si revizii ulterioare. Iata ce se strica la masinile noi.

Injectoare

In cursa lor orbeasca de a respecta normele de poluare, producatorii de masini au dat nastere unor motoare pretentioase si extrem de complicate. Indiferent ca sunt diesel sau benzina, motoarele turbo de acum au niste injectoare complexe de mare presiune, care cedeaza mult mai des ca un injector clasic. In Romania, aceste injectoare sunt stricate mult mai repede la masinile noi din doua motive: calitatea slaba a carburantului si revizia proasta de care au parte masinile. Adica filtrul de carburant nu se schimba la timp, chiar cu acordul importatorului care spune sa vii cu masina la revizie dupa 25.000 de kilometri efectuati cu motorina romaneasca. Pana in 100.000 de kilometri parcursi, cam 6 din 10 masini au probleme la injectoare.

EGR

Chiar daca ti-ai luat un diesel nou, din cauza ca mergi cu el mai mult in oras, la viteze mici, din cauza ca faci porniri dese si plimbari scurte, motorul nu are sansa se sa incalzeasca la capacitate maxima. Asa ca incep sa se formeze depuneri de la gazele de esapament si de la motorina. EGR-ul care recircula gazele, o alta masura anti-poluare introdusa cu niste compromisuri, incepe sa se umple de calamina inca de la primii 50.000 de kilometri parcursi. Am auzit de cazuri in care masini diesel au avut nevoie de EGR nou si la 15.000 de kilometri. Acesta este un motiv pentru care multi soferi prefera masinile pe benzina

Turbocompresor

Foarte putine mai sunt autoturismele din ziua de azi, din orice segmen, care nu au un motor turbo. Un turbocompresor ajuta motorul sa consuma putin si sa polueze in cantitati reduse la viteze mici, in oras de exemplu, dar il ajuta pe sofer sa aiba performante cand doreste acceleratie. In Romania insa soferii nu prea stiu cum sa conduca o masina cu motor turbo, accelereaza de cum au dat cheie, nu lasa motorul sa se raceasca, raman cu Start/Stopul activat chiar si cand merg la drum intins si, dupa o forja pe autostrada la 160 dau de ambuteiaj si motorul se opreste si tot asa. O masina turbo are avantajele sale, dar are si costuri mai mari. Sunt multe masini din generatia noua care au probleme cu turbina dupa circa 30.000 de kilometri, moment in care incep sa scoata fum si sa consume ulei. Daca nu ai grija de turbina ta, nu conteaza cat de noua e masina, sigur se va strica.

