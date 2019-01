O prahoveancă este obligată să plătească de două ori aceleași taxe la ANAF. ”Nu mai suport!”

O cititoare ne-a sesizat pe adresa redacției o situație cu care se confruntă, din păcate, tot mai mulți contribuabili. Aceasta este obligată de ANAF la plata unor taxe pe care le-a achitat deja. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților ANAF Prahova.

Sesizarea cititoarei:

”Buna ziua, Georgeta S., in prezent inspector de salarii in domeniul privat si ma aflu intr-o mare neintelegere cu Adimistratia Finantelor Publice Ploiesti pe o adresa de infiintare poprire pentru o suma la contributiile sociale de sanatate datorata in 2013 de 4338 lei si reglementata in 2018-dosar executare 82152/29/30/1//2018/293010043196946 nr.293010037839001/25.09.2018, suma pe care am achitat-o pe o alta adresa de infintare a popririi in anul 2015-2098862/07.10.2015 cu titlu executoriu 29301002417422/11.08.2015 si pe care mi-au trimis si sistare .

Sper sa reusesc sa redau cat mai clar cele intamplate.

Intre anii 2010 -2015 am avut un PFA si vreo patru contracte individuale de munca; doua CIM cu norma intreaga si doua timp partial.Deci pana in 2012 contributiile sociale de sanatate pentru PFA, nu se plateau si de catre cei care le plateau prin CIM (contract individual de munca).Am avut de plata pe activitati independente si pe sanatate.

Deoarece am fost in contratimp cu platile,s-au infiintat adrese de poprire, sumele fiindu-mi poprite de catre anagajatorul la care lucram SC PAULUS SRL si respectiv SC LAYTH DISTRIBUTION SRL. De asemenea, am efecuat plati si personal in trezoreria operativa de pe Aurel Vlaicu, unde solicitam un ordin de plata, agentul de serviciu mi-l elibera la solicitarea mea , dar nu pe suma totala ci pe suma pe care reuseam sa o platesc in luna, adunandu-se in acest mod, penalizari si alte accesorii(nu deveneau foarte mari) care se stingeau cu platile efectuate. Cu toate acestea am platit absolut tot si am verificat la camerele 24,25,13,14 daca mai am de plata vreo contributie sociala de sanatate.Am fost asigurata ca ele s-au incheiat conform reglementarilor survenite. In august 2015 am radiat PFA-ul.

Dar, ca totul sa fie perfect, deoarece stiam ca acest capitol din viata mea cu platile catre stat s-a incheiat, nu am mai dat atentie dosarului pe care il detineam in biroul de la serviciu si in care stransesem evidenta platilor efectuate prin trezorerie de catre mine, de la SC PAULUS SRL. Angajatorul intrand in insolventa a schimbat sediul social intr-o alta locatie, dosarul meu s-a pierdut printre celelalte dosare.Astfel, am solicitatat de la ANAF, prin doua adrese si anume, adresa nr.39337/24.07.2018 si 39735 din 25.07.2018 o copie a documentelor de la dosarul meu cu adresele de infiintare a popririlor, adrrele de sistare a lor, a platilor efectuate prin trezorerie. M-am prezentat in nenumarate randuri pentru clarificarea platilor, la biroul nr.3 cu dovada ca suma de plata mentionata in reglementarea din 2018, a fost integrata in totalul de plati din 2013 conform ordinului de plata emis de catre biroul administrativ. Raspunsul a fost negativ, nu s-au platit.

Nu mi s-a putut explica clar absolut nimic, sau poate eu nu pot intelege nimic din ceea ce mi se spune atat de arogant si batjocoritor ca platile nu se vad exact pe sume distribuite, fapt care m-a determinat sa fac o alta adresa catre trezoreire -28108/0911.2018 pentru a-mi vedea distribuirea sumelor si la care nu am primit nici un raspuns.

De fapt am avut un raspuns si anume, ca abia acum in 2018 s-au facut regelemntarile pe sanatate la 2013 .Am inteles le-am raspuns dar o reglementare de plata ar fi trebuit sa fie un rest intre ce am platit si ce a mai ramas pe plus sau minus de plata,nu suma exacta calculata la venitul din 2013 si anume de 4338 lei, ca si cum a ramas neplatita.

In decembrie mi-au fost poprite din nou toate conturile in conditiile in care am fost somera, am fost in perioade de proba pentru angajare , am schimbat doi angajatori.Intre timp de la PAULUS mi s-a recuperat cate ceva din dosar si am gasit adresa prin care prin care se infiintase poprire pentru plata contributiei sociale de sanatate pe anul 2013 si anume adresa nr.-2098862/07.10.2015 cu titlu executoriu 29301002417422/11.08.2015. Am sunat ldin nou la fisc pentru a le spune ca am gasit dovada ca suma de 4338 lei mi-a fost data la plata si ca s-a platit, dar am primit un alt raspuns ca ce s-a platit pe acea suma s-a distribuit in aceeasi valoare pe alte sume si ca nu se poate verifica cu usurinta aceasta plata.

Cert este si nu pot sa inteleg ca de la data in care am terminat cu platile pana in iulie 2018 nu am mai primit nici o instiintare de plata sau ca sumele nu au fost distribuite in alte sume de plata si nici ca as mai avea ceva de plata.Si nu cred nici in ipoteza ca Administratia Finantelor Publice mi-ar fi ridicat popririle daca nu as fi inchis toata suma de plata.

Aceasta este problema mea, va rog daca ma puteti ajuta in vreun fel, deoarece nu pot sa mai platesc inca odata. Nu suport sa le mai platesc inca odata”.

