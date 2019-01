Grupul Winmarkt anunta extinderea echipei de management

Grupul Winmarkt, subsidiara romaneasca a grupului italian Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), care detine si administreaza 15 proprietati, 14 centre comerciale si o cladire de birouri, in 13 orase din tara, isi intareste echipa de management, prin adoptarea unor schimbari la nivelul consiliului de directori, incepand cu luna ianuarie, 2019. Aceasta decizie este parte a strategiei de dezvoltare si planului de operatiuni al grupului pentru piata locala.

Extinderea Consiliului de Administratie (CdA) este una dintre masurile implementate la nivelul managementului Win Magazin SA in acord cu strategia de dezvoltare si presupune o impartire eficienta a atributiilor sporite, alocate pana in prezent fostului CdA. Asadar, incepand cu aceasta luna, rolurile si gestiunea diviziilor sunt definite astfel:

Presedinte al Consiliului de Administratie Executiv – Daniele Cabuli (Chief Operating Officer in cadrul IGD SiiQ SPA)

Director Executiv – Carlo Barban (Director administrativ, Legal & Corporate Affairs la IGD SiiQ SPA), responsabil pentru divizia corporate, departamentul juridic, taxe si administratie.

Director Executiv – Gianluca Martora (Director de Achizitii si Dezvoltare la IGD SiiQ) cu responsabilitati pentru dezvoltarea portofoliului imobiliar si a diviziei tehnice, cat si pentru relatiile publice si comunicarea externa.

Director – Andrea Bonvicini (Director Dizivia Financiara la IGD SiiQ SPA)

Director – Raffaele Nardi (Director de Planificare, Control si pentru Relatii cu Investitorii la IGD SiiQ SPA)

Pana in prezent, Carlo Barban a detinut roluri extinse in cadrul companiei, actionand ca CEO Win Magazin SA si Managing Director Winmarkt Management SRL cu rezultate notabile legate de dezvoltarea retelei, inca din aprilie 2014. Anterior, a detinut 5 ani pozitia de CFO al Win Magazin SA.

Preluarea stafetei de la Carlo Barban de catre Gianluca Martora, in ceea ce priveste investitiile si comunicarea interna si externa, vine ca o urmare fireasca atat a extinderii echipei de management, cat si a experientei acumulate de Gianluca Martora in cadrul grupului IGD pana in prezent, in functia de Director de Achizitii si Dezvoltare. Martora va prelua de asemenea si rolul de Managing Director al subsidiarei Winmarkt Management SRL.

Gianluca Martora, Director Executiv Win Magazin SA & MD Winmarkt Management SRL „Sunt foarte incantat sa ma alatur consiliului de directori din aceasta noua perspectiva si sa contribui in continuare la dezvoltarea companiei. Vom urma strategia de crestere definita in ultimii doi ani si suntem increzatori ca eforturile conjugate ale echipei de management extinse vor aduce un plus de valoare pentru partenerii nostri de business si pentru clientii centrelor comerciale Winmarkt. Actualizarea continua a proprietatilor detinute in Romania ramane o directie in focus si pentru 2019.”

Carlo Barban, Director Executiv Win Magazin SA: „Ii uram bun-venit lui Gianluca Martora in echipa Winmarkt in aceasta pozitie. Implicarea lui in cadrul grupului nu este noua, el aducand un semnificativ aport in ultimii ani in modernizarea centrelor Winmarkt, in rolul anterior de Supervizor Tehnic si Consilier Strategic pentru compania de consultanta REAG – Grupul de consultanta Imobiliara.”

Gianluca Martora are 37 de ani si o experienta de 6 ani in cadrul grupului IGD.

