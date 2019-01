Câți bani câștigă un preot de sărbători

Un preot ajuns în ziua de Sfântul Ion în redacția Profit a mărturisit că deși este greu să meargă prin frig cu Boboteaza la enoriași, recompensa este una pe măsură.

Potrivit acestuia, un preot „norocos” poate adună în doar 2 - 3 zile până la 2.500 - 3.000 de euro pentru parohiile mici sau medii.

”Preoţii nu cer nimic, oamenii ne dau cât îi lasă inima. Cei cu nume de sfânt dau mai mult, alţii ne dau şi carne, cârnaţi sau sticle cu băutură.. Încă nu am făcut un calcul exact, dar în ziua de Sf. Vasile şi de Bobotează cred că am strâns undeva la 3500 Euro. Poate vi se pare mult, dar să ştiţi că aşa mai compensăm şi noi veniturile mici de peste an”, a declarat C. I, preot la o parohie din Argeș.

