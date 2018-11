Rușii au testat noul Duster în condiții de iarnă. Ce deficiențe au constatat

Iarna se apropie, iar Duster, unul dintre cele mai laudate SUV-uri ale momentului, a fost supus unui test drive in Rusia, in conditii de zapada si gheata.

Comercializat la rusi sub denumirea de Renault Duster, SUV-ul aflat la cea de-a doua generatie nu i-a impresionat deloc pe rusi



"Nu e atat de robust si destul de zgomotos", noteaza stopru.com, cand vine vorba de portbagaj si spatiul pentru depozitarea lopetii si a periei pentru indepartat zapada.



De asemenea, "capota ar acumula gheata, care tinde sa zboare direct in parbriz in timpul mersului", mai scrie publicatia in cauza.



O alta problema ar fi ca usa portbagajului ingheata destul de usor si se deschide greu.

"Indepartarea zapezii de pe acoperis este o sarcina foarte dificila din cauza sinelor fixe. Pentru a indeparta zapada, aveti nevoie de o perie fina, ceea ce este foarte incomod", se mai arata in articol.



In final, dupa o zapada puternica, suprafata masinii a fost acoperita de o crusta inghetata, ceea ce a facut ca usile sa nu mai poata fi deschise.

sursa: ziare.com

