Lista mașinilor scoase la licitație de ANAF. Un BMW X5 costă 12.750 de lei, iar un VW Touareg 18.000 de lei. FOTO

ANAF scoate la licitație mai multe autoturisme marca BMW, VW sau Mercedes, la prețuri care pornesc de la 5.200 de lei, TVE inclus.

Anunțul ANAF:

ANAF organizează în data de 21.11.2017, ora 11:00, în municipiul București, strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, sector 3 (sediul Direcției generale executări silite cazuri speciale), telefon - 0725.505.986, licitația următoare:

- autoturism marca BMW X5, an de fabricație 2002, capacitatea cilindrică 4619 cmc, benzină - preț de pornire - 12.750 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca Volkswagen Toureg, an de fabricație 2003, capacitatea cilindrică 3189 cmc, benzină - preț de pornire - 18.000 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca Smart 452 Roaster, an de fabricație 2001, capacitatea cilindrică 698 cmc, benzină - preț de pornire - 9.600 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca Mercedes Sprinter 308 CDI, an de fabricație 2002, capacitatea cilindrică 2200 cmc, diesel - preț de pornire - 4.650 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca BMW 118D, an de fabricație 2006, diesel - preț de pornire - 16.300 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca Mercedes Sprinter 311, an de fabricație 2002, capacitatea cilindrică 2500 cmc, diesel - preț de pornire - 7.700 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca Volkswagen Passat Break, an de fabricație 2000, capacitatea cilindrică 2500 cmc, diesel - preț de pornire - 6.000 lei (inclusiv TVA);

- autoturism marca Mercedes A 170, an de fabricație 2001, capacitatea cilindrică 1689 cmc, diesel - preț de pornire - 5.200 lei (inclusiv TVA).

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Vizionarea bunurilor va avea loc în data de 13.11.2018 între orele 11:00 - 15:00 la adresa din Orașul Pantelimon, Șoseaua de centură nr. 228, jud. Ilfov.

FOTO (sursa: Facebook/ANAF)

Andra Ilie De același autor