Cinci motive pentru care vibrează volanul mașinii

Unele din cele mai des intalnite simptome la o masina sunt transmise catre sofer prin volan. Acesta ne spune ce se intampla cu masina noastra, dar si ce sa facem. Daca depistam la timp mesajul transmis prin volan, s-ar putea sa scapam ieftin si sa evitam eventuale accidente grave produse de probleme mecanice.

Discuri ovalizate

Daca volanul masinii tale trepideaza numai atunci cand franezi, cu siguranta e vorba de frane. Mai precis, de discurile de frana care nu mai sunt perfect paralele cu placutele de frana si cu etrierele. Acest lucru se numeste ovalizare desi nu e o ovalizare reala, adica forma rotunda nu devine ovala, ci se pierde centrarea doar, si apare la majoritatea masinilor din Romania. Motivele ovalizarii sunt doua: piese auto de calitate slaba si conducerea masinii in mod gresit. Ovalizarea se manifesta initial ca o trepidatie usoara, dupa care tot mai puternice. De cele mai multe ori apare prima oara atunci cand franam de la viteza mare, iar cand discul se ovalizeaza mai puternic, va vibra si la viteze mici. Solutia este fie rectificarea discurilor fie inlocuirea lor cu un set nou.

Bielete de directie

Bieletele de directie sunt niste piese metalice, componente ale sistemului de directie. Acestea unesc capul de bara de caseta de directie si fac legatura intre roata si volan. Practic, socurile se transmit de la roata catre volan prin aceste elemente, iar in timp, din cauza gropilor, dar si a fortarii soferului in volan la viraje, apare uzura in articulatia de tip bila. Cand bieletele de directie sau capetele de bara sunt uzate, volanul incepe sa aiba un joc mare. Asta poate duce la vibratii ale volanului, mai ales la viteze mari. Dar cand exista aceasta problema, o putem identifica usor pentru ca apare si un zgomot de fier pe fier la gropi sau cand tragem de volan mai tare. Bieletele si capul de bara nu se reconditioneaza ci doar se inlocuiesc cu unele noi.

