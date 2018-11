Comcereal - Interagro, amendată de Garda de Mediu Prahova pentru poluarea cu praf din Ploiești

După ce observatorulph.ro a publicat articolul InterAgro a acoperit cu praf și pleavă cartierul Malu Roșu din Ploiești - FOTO/VIDEO, conducerea Gărzii de Mediu Prahova a reacționat. Sesizările ploieștenilor s-au dovedit a fi întemeiate, motiv pentru care, în urma controlului, agentul economic Comcereal SA a fost amendat cu 15.000 de lei.

Mai mulți cititori din zona Malu Roșu-Vest ne-au semnalat pe adresa redacției că se confruntă de mai bine de o lună cu o nouă sursă de poluare.

Este vorba de praful eliberat în atmosferă din silozurile Comcereal aparținând hondingului Interagro.

La solicitarea observatorulph.ro, conducerea Gărzii de Mediu Prahova ne-a transmis următorul punct de vedere:

”In urma articolului aparut in “Observatorul Prahovean” in data de 23.10.2018 referitor la „ cartierul Malu Rosu din Ploiesti acoperit cu praf si pleava de la silozul InterAgro”, s-a efectuat o verificare la locatia din imaginile fotografice si anume Ploiesti, sos.Vestului, nr.23, ce apartine SC Comcereal SA;

- in urma controlului, din data de 25.10.2018 pentru verificarea aspectelor aparute in articol, s-a constatat faptul ca SC Comcereal SA desfasoara activitatea de depozitare produse agricole , cod CAEN 5210;

- receptia cerealelor se realizeaza in zona 1 de descarcare, zona din care se genereaza pulberi ( praf de cereale, plevuri ) atunci cand se descarca cerealele in bazinul subteran aferent silozului; acest aspect conduce la disconfort asupra locuintelor invecinate;

- rampa de descarcare nu este prevazuta cu sisteme de retinere a pulberilor de cereale, fiind prevazuta doar cu perdele de protectie a deschiderilor laterale;

- titularul de activitate nu a respectat obligatia prevazuta de Legea 104/2011, art. 59 alin 1, neluind toate masurile in vederea limitarii emisiilor de pulberi in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor de pulberi si utilizarea unor echipamente de retinere la statia de descarcare a cerealelor, fapt pentru care a fost sanctionat cu amenda in valoare de 15.000 lei conform art.79, alin.2, lit.b din actul normativ sus mentionat”.

