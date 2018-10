Cum faci economie la factura de curent doar schimbând becurile din casă

Probabil ti s-a intamplat cel putin o data ca un prieten sa iti spuna ca a hotarat sa schimbe toate becurile din casa si sa opteze pentru becuri cu LED si te-ai intrebat de ce si, mai ales, care sunt avantajele acestora.

Becurile cu LED. Avantaje

Fara indoiala, unul dintre cele mai mari avantaje este durata de viata. Un bec cu LED functioneaza intre 30.000 si 50.000 ore, in timp ce un bec incandescent functioneaza doar 1.000 ore;

Un bec cu LED consuma de doua ori mai putin curent electric decat unul fluorescent si de zece ori mai putin decat unul incandescent;

Spre deosebire de alte tipuri de becuri, cele LED nu contin substante toxice precum mercur sau plumb;

Emit o lumina alba, natura, care este apropiata de cea naturata;

In plus, acestea nu emit radiatii infrarosii sau ultraviolete si nu atrag insecte;

Nu in ultimul rand, acestea au o dimensiune redusa, ceea ce permite scaderea volumului instalatiilor de iluminat.

Becurile cu LED. Dezavantaje

Un prim dezavantaj ar putea fi considerat pretul mai ridicat decat al altor tipuri de becuri. Desi costa mai mult, pretul se amortizeaza rapid prin consumul redus de energie;

Poate fi considerat un dezavantaj faptul ca lumina este unidirectionala si nu se distribuie uniform in incapere.

sursa: casepractice.rocasepractice.ro

