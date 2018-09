400.000 de români vor primi somații de la ANAF pentru că n-ar fi plătit CASS între 2013 și 2017

Avocatul Gheorghe Piperea atrage atenția asupra unui demers al ANAF care vizează 400.000 de contribuabili și alți 600.000 de angajați ai acestora. Aceștia vor primi decizii de impunere și ulterior somații de plată pentru ” regularizari ale cass pe anii 2013-2017”.

Postarea avocatului Piperea:

Este in curs de derulare procesul de impunere cu cass si de executare silita a persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si din profesii liberale. Vorbim de circa 400 de mii de persoane – avocati, desigur, practicieni in insolventa, executori, notari, experti contabili, evaluatori, consultanti, medici, farmacisti, arhitecti, instructori auto sau sportivi, ziaristi freelanceri - pe scurt, cam tot ceea ce inseamna coloana vertebrala a societatii, clasa de mijloc. La care trebuie adaugati inca cca 600 de mii de salariati care au loc de munca la acesti independenti, in curand falimentati de stat.

Din 2013 pana in prezent, fiscul roman nu a facut minimul efort de a calcula sumele anuale finale pe care persoanele care realizeaza venituri din activitati independente le datoreaza cu titlu de contributie la asigurarile sociale de sanatate (cass). Incepand din 2012, dupa inteleapta idee a dlui Ponta, cass a trecut in gestiunea fiscului. De atunci incolo, odata cu impozitul pe venit, am primit toti si “impunerea” cu cass, pe acelasi formular. Daca, in privinta impozitului pe venit, modul de declarare si de regularizare a devenit destul de notoriu (se declara, la inceput de an, un buget estimat de venituri si cheltuieli, pe baza caruia se calculeaza un impozit provizoriu, iar la finalul anului fiscal se depune o declaratie finala de venituri brute, pe baza careia se emite decizia de impunere finala), in privinta cass nu s-a putut face niciodata regularizarea, intrucat competentii de la fisc si de la casele publice de asigurari de sanatate nu au reusit sa transfere bazele de date cu asiguratii de la casele de sanatate la fisc. In orice caz, niciodata integral si corect, asa cum ne-a aratat chiar CJUE in cauza Bara contra Romaniei. Pentru ca se apropie finalul termenului de prescriptie, competentii de la fisc au inceput, inca din decembrie anul trecut, sa trimita decizii de impunere continand sumele de plata cu titlu de regularizari ale cass pe anii 2013-2017.

Nu sunt deloc convins ca bazele de date, documentele si informatiile necesare au fost complete si corecte (s-a vazut asta in 2016, cand ANAF-ul dlor Doros si Ciolos au emis o lista a rusinii cu cetateni certati cu fiscul, care s-a dovedit plina de oribile greseli si jenante inadveretente).

Ce este mai important, insa, rezulta din urmatoarele :

(i) Cass este o contribuitie, si nu un impozit sau o taxa, ceea ce inseamna ca nu poate, legal si constitutional, sa fie confundata cu impozitul si sa figureze pe aceeasi dispozitie de plata a obligatiilor bugetare ca si impozitul; cass nu este nici impozit, nici taxa, intrucat presupune o contraprestatie echivalenta sistemului public de sanatate, in schimbul platii sale de catre asigurat; cei care sunt scutiti de cass primesc de la sistemul public serviciile de sanatate (inclusiv medicamente gratuite sau compensate) in baza principiului solidaritatii, dar nici acest aspect nu transforma contributia noastra in impozit sau taxa, intrucat refuzul platii cass nu se sanctioneaza doar cu executarea silita si cu penalitatile, ca in cazul impozitelor si taxelor, ci si cu refuzul prestatiilor de asigurari de sanatate, exact ca in cazul asigurarilor de bunuri;

(ii) Fiscul ar fi putut face aceste regularizari imediat, incepand din 2013, intrucat veniturile persoanelor vizate, in considerarea carora se calculeaza cass, sunt precis determinate la finalul anului fiscal; nefacand minimul efort de efectua regularizarea cass dupa aceleasi principii ca si la regularizarea impozitului pe venit, fiscul roman nu numai ca si-a incalcat rolul activ si obligatia de informare a contribuabilului, dar a fost si de o crasa incompetenta si de o rara rea-credinta, lasand aceste sume, ignorate de contribuabil, sa se acumuleze pentru a fi “impozitate” dintr-un singur foc, urmand a fi achitate in termen de 60 de zile de la comunicarea dispozitiei de impunere, cu consecinta probabila a falimentului asiguratului (faliment care implica si salariatii sai, care vor ramane pe drumuri, vulnerabili la executarile silite ale bancilor la care au facut credite in considerarea jobului la acesti independenti, viitori faliti);

(iii) Cel mai important aspect al relei-credinte si al crasei incompetente a fiscului roman este, insa, potentialul ridicat de rapire a dreptului asiguratului de a trece cass in categoria cheltuielilor deductibile, care reduc impozitul pe venit*; deciziile de “impunere” au inceput sa fie emise din decembrie anul trecut, imediat dupa ce, in 2017, legiuitorul a decis ca cass sa nu mai fie integral deductibil din punctul de vedere al veniturilor impozabile; daca deciziile de “impunere” cu cass regularizat ar fi fost emise la timp, inca din anul 2013, atunci asiguratul ar fi avut dreptul care i se cuvine, de a trece aceste contributii la cheltuieli deductibile; fiind emise decizii de “impunere” dupa 2017, dreptul de deducere nu mai exista; in acest fel, indirect, cass a fost transformat intr-un impozit, ceea ce este contrar legii si chiar Constitutiei; in plus, indirect, se probeaza ceea ce eu am sustinut inca din 2014, ca acest cass este, de fapt, un impozit mascat, lucru negat vehement de fisc si ignorat cu gratie de instantele de contencios administrativ, in special de Curtea de apel Bucuresti.

Intrebarea fundamentala care se pune acum este: de ce se iese in strada pentru sustinerea luptei anti-coruptie dusa de admirabila noua sekuritate (in locul sustinerii unui mecansim normal si respectuos cu drepturile omului de preventie si sanctionare a faptelor de coruptie prin acuzatori publici integri si prin judecatori impartiali, nesupusi presiunii protocoalelor secrete cu serviciile si mai secrete) si de ce nu exista nicun protest, nici macar judiciar, al celor care sunt atat de amical si de elegant tratati de fiscul roman, acelasi care uita, de regula, sa pretinda venituri publice de la corporatiile care practica “optimizarea” fiscala si de la companiile de stat evazioniste?

*art 75 din Codul fiscal, care dispunea ca deductibilitatea cass se acorda de catre Fisc la momentul emiterii Deciziei de regularizare a sanatatii, a fost abrogat, de unde posibila concluzie ca aceasta cheltuiala nu ar mai fi deductibila, ceea ce ar fi un dezastru

