Licitații ANAF în Prahova. Volvo XC 90, BMW Seria 5 și terenuri la preț de chilipir

Agenția Națională de Administrare Fiscală prin serviciile fiscale din județul Prahova organizează în perioada următoare mai multe licitații pentru valorificarea bunurilor pentru care s-au instituit măsuri asiguratorii. La licitație sunt scoase atât autoturisme, cât și terenuri, case, apartamente și utilaje industriale.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează licitaţii publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează:

1. În localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vindela licitaţie următorul bun mobil, proprietate a debitorului WOW PROD CENTER SRL, licitaţia a I-a: * Autoturism VOLVO XC90, an de fabricatie 2006, nr de identificare YV1CM714661274645, culoare negru, combustibil motorina, serie motor 348062, preţul de pornire al licitaţiei este de 29.620 lei, exclusiv TVA.

2. În ziua de 18 septembrie 2018, ora 13, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde la licitaţie următorul bun mobil, proprietate a debitorului DUMITRU IONEL VALENTIN, licitaţia a II-a: * Autoturism Ford Da3 Hwda15 Focus, an fabricatie 2005, numar identificare WF05XXGCD55R16561, capacitate cilindrica 1596, benzina, culoare gri, preţul de pornire al licitaţiei este de 7.811 lei, exclusiv TVA.

4. În ziua de 20 septembrie 2018, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera 3, se va vinde la licitaţie următoarul bun mobil, proprietate a debitorului LAURIX COM SRL, licitaţia a I-a: * Autoturism marca DACIA, tip SD KSD0K LOGAN/BREAK, nr. identificare UU1KSD0KJ38679928, an fabricaţie 2007, combustibil motorină, nr. inmatriculare, culoare gri, capacitate cilindrică 1461 cmc, preţul de pornire al licitaţiei este de 7.271 lei, exclusiv TVA.

5. În ziua de 26 septembrie 2018, ora 13, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde la licitaţie următorul bun Imobil, proprietate a debitorului CONACUL PUIULESCU SRL, licitaţia a I-a: * Teren intravilan în suprafaţă de 2.681 mp, categoria de folosinta curti constructii, din care 2.162 mp. intravilan si 519 mp. extravilan, situat în localitatea Plopu, sat Galmeia, Tarlaua 38, Parcela 1533, jud.Prahova, preţ de evaluare 50.841 lei (exclusiv TVA)

În ziua de 27 luna septembrie, anul 2018, ora 12:00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, la a doua licitatie: - IMOBIL reprezentand garsoniera situata in Ploiesti, str. Cozia, nr.73, bl. Garsoniere, et. 3, ap.80, judetul Prahova, in suprafata utila de 19,91 mp, preţul de pornire al licitaţiei 39.438 lei (prețul nu conține TVA *). Mai multe detalii AICI.

Autoturism marca BMW 520 D, nr de identificare WBANX31000C178410, cap cil 1995cmc, culoare gri, combustibil motorina. Mai multe detalii AICI

