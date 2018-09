Dezinfecția, operațiune obligatorie în multe domenii de activitate

Dezinfectia” este metoda de decontaminare prin care se urmareste distrugerea in mediul fizic inconjurator a formelor vegetale ale microorganismelor in scopul prevenirii si combaterii infectiilor si in particular a bolilor transmisibile.

Cand si de ce trebuie efectuata dezinfectia?

Cel mai sigur si ieftin atunci cand vorbim despre sanatatea noastra este sa prevenim decat sa combatem. Ganditi-va cat de mare este riscul contactarii unei bacterii sau a unui virus de la o persoana infectata atunci cand circulam cu mijloacele de transport in comun, cand folosim toalete publice, cand lucram in colectiv, cand mergem la biblioteca sau folosim acelasi bazin de inot. De ce sa nu ne protejam prin efectuarea periodica a unor tratamente de dezinfectie, care, datorita inovatiilor in domeniul tehnic au devenit foarte accesibile.

Produsele folosite de societatea noastra în acest scop prezinta un spectru larg de actiune, neutralizând rapid principalii agenti patogeni, avand actiune bactericida, virucida, fungicida, sporicida,

Impreuna cu dumneavoastra vom alege metoda cea mai potrivita, tinand cont de caracteristicile spatiului ce urmeaza a fi tratat.

Calitatea tehnologiei utilizate in obtinerea aerosolilor, precum si calitatea formularii produselor utilizate in acest scop, este extrem de importanta, avand in vedere faptul ca dimensiunile cat mai reduse ale acestora, sporesc eficacitatea operatiunii de dezinfectie.

ORAL IMPEX este pregatita sa raspunda cerintelor clientilor sai cu solutii viabile si servicii prompte, prin organizare, raspandire teritoriala, personal cu experienta si echipe multidisciplinare. Am creeat o serie de programe de profilaxie si combatere a presiunii infectioase prin mijloace specifice, dar si nespecifice. Pe de-o parte, acestea trebuie sa raspunda cerintelor tehnice sanitar – veterinare, dar sa se si impleteasca strans cu cerintele clientilor de reducere la maximum a cheltuielilor.

Unde se face dezinfectie?

Pana in prezent am realizat cu succes tratamente de dezinfectie la:

BAZINE DE APA CE DESERVESC POPULATIA

ARHIVE DE DOCUMENTE

FERME ZOOTEHNICE

PISCINE SAU BAZINE DE INOT

MIJLOACE DE TRANSPORT

UNITATI DE INVATAMANT SCOLARE SI PRESCOLARE

UNITATI SPITALICESTI

INSTITUTII PUBLICE

DEPOZITE ALIMENTARE, FARMACEUTICE

UNITATI DE PRODUCTIE

GROPI DE GUNOI

BIROURI, s.a.

