Cum îți recuperezi paguba dacă ai fost lovit în trafic de o mașină fără RCA valabil

Dacă ai fost victima unui accident rutier provocat de un șofer care a condus o mașină fără RCA valabil, ai două posibilități pentru a-i recupera paguba. Ori îl dai în judecată pe șofer, în cazul în care nu este de acord cu suportarea pagubelor, ori vă adresați Fondului de Protectie a Victimelor Strazii (FPVS).

FPVS este organizatia care garanteaza despagubirea persoanelor prejudiciate in urma unor accidente produse de autovehicule care fie nu au asigurare de raspundere civila auto (RCA), fie nu au putut fi identificate.

Tot Fondului ne vom adresa chiar daca accidentul s-a produs pe teritoriul altui stat din Spatiul Economic European si nu am reusit, dintr-un motiv sau altul, sa primim despagubirile cuvenite.

In cazul unui accident provocat de un vehicul neasigurat, FPVS plateste despagubiri atat pentru daunele materiale cat si pentru vatamari corporale sau deces.

Atentie! Persoana pagubita va recupera de la fond despagubirile pentru daune materiale, cu exceptia a 100 euro, echivalent in lei, suma ce reprezinta fransiza.Exista insa si excluderi. Adica, nu pot beneficia de aceste prevederi persoanele care au urcat de bunavoie in vehiculul vinovat de producerea accidentului – daca se dovedeste ca acestea cunosteau faptul ca vehiculul respectiv nu are asigurare.

De asemenea, nu primesc despagubiri pentru daune materiale persoanele care aveau incheiata la data producerii accidentului o asigurare facultativa (Casco) si care isi pot recupera astfel singure prejudiciul.

Daca vehiculul ce a provocat accidentul nu poate fi identificat, partea pagubita are dreptul sa incaseze de la FPVS numai despagubiri pentru vatamari de persoane si decese.

Exceptia de la regula o reprezinta situatia in care, in urma accidentului, cel putin o persoana a suferit vatamari care sa necesite mai mult de 60 de zile de ingrijiri medicale. In acest caz, pagubitul va primi inclusiv despagubiri pentru daune materiale, acoperind insa din propriul buzunar o fransiza de 500 euro/ echivalent lei. (sursa: rca-ieftin.ro)

