Efectul isteriei euro 6 în ofertele dealerilor auto - reduceri de prețuri la care mulți nu visau, chiar dacă sunt făcute prea târziu

Povestea modificării metodologiei prin care se stabilește dacă o mașină este euro 6 a produs efecte imediate. Pe lângă cei care au achiziționat deja asemnea mașini, dar încă nu au reușit să le înmatriculeze, apare o nouă categorie - cea a vânătorilor de oferte.

Observatorulph.ro v-a informat constant despre evoluția efectelor noilor modificări. Ultimele precizări venite de la Prefectura Prahova au fost publicate AICI.

Potrivit datelor din piaţă, la începutul lunii august 30.000 de maşini se aflau în stocul dealerilor auto la nivel naţional, în condiţiile în care lunar se vând circa 12.000 de unităţi.

„Ne aşteptăm la un volum record de înmatriculări în luna august pe măsură ce jucătorii din piaţa auto vor lichida stocurile de maşini omologate sub vechile standarde. La Volkswagen deja vindem maşini sub noul standard WLTP, iar stocurile sub vechiul standard vor fi vândute până la finalul lunii august“, a explicat pentru promotor Bogdan Florea, brand manager Volkswagen autoturisme în cadrul Porsche România, cel mai mare importator auto pe piaţa locală.

Nu a fost făcută încă o estimare procentuală a reducerilor de preț, însă aceste date sunt de așteptat să apără în maxim o săptămână, dând astfel măsura corectă e efectului schimbării legislative, care a reușit să bulverseze piața auto.

După data de 1 septembrie fiecare producător mai are dreptul să vândă 10% din volumul comercializat în ultimele 12 luni, astfel încât şi cele care ajung la clienţi în a doua jumătate a lunii august iar aceştia nu au suficient timp pentru a le îmatricula, au o marjă de eroare suplimentară.

Provocarea vine în judeţele aglomerate, unde încă de la începutul lunii august erau programate pentru înmatriculare pentru septembrie sau chiar octombrie, conform datelor promotor.ro.

În toată această nebunie, omologarea individuală poate certifica norma de poluare pentru o mașină, fie păstrând-o, dacă este conformă cu datele furnizate de producător, fie declasând-o. Pe forumurile pasionaților de mașini sunt deja foarte mulți care declară că iau în calcul să meargă pe calea instanțelor de judecată, în condițiile în care ei au fost cumpărători de bună-credință.

