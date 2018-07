Cine este de vină: biciclistul sau conducătorul auto? Reacția șoferului cu Audi după impact nu are nicio justificare! VIDEO

Imaginile cu un accident ușor, dintre un biciclist și un șofer cu Audi, au devenit virale pe Facebook și au stârnit numeroase comentarii din ambele ”tabere”.

Scenele de mai jos s-au petrecut în Timișoara, pe o trecere de pietoni, proaspăt marcată, cu o secțiune pentru biciclete.

În imagoni se vede cum un bibiclist este acroșat de un șofer cu Audi.

După impact, unul ușor din fericire, șoferul pornește în urmărirea biciclistului pe trotuarul amenajat pe scuarul dintre benzi!

VIDEO (sursa: Facebook/Nesimtitii traficului din Timisoara)

Imaginile au împărțit ”comentatorii” în două tabere, după cum urmează:

Biciclistul este vinovat 100%, nu inteleg cum de sunt toti cocalari in postarile tale! Pagina este faina dar tu fără imaginatie si fara sa rămâi neutru, sau macar sa tii cu dreptatea!

1. Biciclistul trece pe roșu!

2. Biciclistul este pe bicicleta!

3. Datorita faptul că nu a fost binevoitor să-și dea funduletul jos soferul nu a avut timp sa-l observe + vizibilitate scăzută datorită stalpului din dreapta parbriz care in multe cazuri iti obtureaza mare parte din câmpul vizual.

Concluzie ai cam jignit de pomana!!

mi se pare incredibil cum atat de multi imbecili au dreptul de a conduce...

omul a trecut pe verde, facandu.se rosu cand el era deja angajat in traversare nu.ti da dreptul ca sofer sa.l calci, e total vina ta. dar la cum se conduce in timisoara aceste comentarii de super soferi ma surprind mai putin.

am fost in ambele situatii si ca sofer si ca biciclist... insa biciclistul in cazul asta are total dreptate. si e caz de cel putin suspendare si dosar, zic... sper sa fie asa sa se ia exemplu:)

Dincolo de legile traficului eu ce vad atat in imagine cat si in comenturi sunt urmatoarele: lipsa de omenie, empatie si intelegere, graba, nervi, ura.

Printr-un condus preventiv si un "sorry, man" din partea amandurora, deznodamantul ar fi fost cu totul altul...

Sunt curios de reacția tuturor , dacă erau cu mașina....Așa un COCALAR pe bicicletă, pe lângă faptul că te plimbă pe la Parchet , Rutieră, Judecătorie, te mai lasă si fara permis pînă la finalizărea dosarului...in plus mai scoți din buzunar de la 100 euro sa ti vopsești minim 2 piese...Și bicicliști sunt obligați să respecte regulile și pe ceilalți participanți la trafic...