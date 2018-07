Când au dreptate șoferii care claxonează de zor pe prima bandă la semafor intermitent?

Romania este, din pacate, campioana la cateva lucruri in trafic: mitocanie si prostie. Unul din cele mai elocvente exemple este comportamentul soferilor atunci cand ajung intr-o intersectie cu semafor intermitent pentru facut la dreapta.

Cu siguranta ti s-a intamplat sa ajungi intr-o intersectie cu semafor intermitent verde de facut la dreapta. Si ai auzit claxoane, injuraturi sau nervi din partea unor soferi care habar n-au de legislatie si cum sa abordeze asemenea situatii. In sfarsit, cautand prin Codul Rutier, am reusit sa ne dam seama cine are dreptate intr-o asemenea situatie.

De obicei, atunci cand opresti pe prima banda cu semafor intermitent, dar tu astepti sa se faca verde pentru directia inainte, soferii din spate care vor sa faca dreapta te vor claxona. Din pacate pentru ei, nu au dreptate. Conform OUG 195/2002, art. 59, punctul 4, se spune clar:

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de sageată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării prioritații de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.

Ce inseamna asta? Inseamna ca daca prima banda este pentru mers inainte, soferii care asteapta schimbarea semaforului in verde pentru a o lua inainte, pot sta fara probleme pe aceasta banda, chiar daca semaforul este intermitent verde la dreapta. Semaforul intermitent le permite soferilor sa faca dreapta, doar daca nu incurca pe nimeni, doar dupa ce au acordat prioritate celorlalti soferi. Cu alte cuvinte, daca il claxonezi pe cel din fata ta ca sa faci tu la dreapta, esti un prost, nesimtit si cu adevarat mitocan.

Exista insa si o situatie in care cei care vor sa faca la dreapta ii claxoneaza de zor pe cei care blocheaza prima banda, pe buna dreptate. Este cazul acelor situatii in care intersectia are o banda dedicata de facut la dreapta, semnalizata cu semafor intermitent. In cazul in care este o banda speciala de facut la dreapta, cu marcajul specific, dar pe ea stationeaza soferi care merg inainte, in aceasta situatie, acesti soferi sunt cei nesimtiti si mitocani pentru ca blocheaza drumul, incalcand legea.

