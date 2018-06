Copia chinezească a unui Lamborghini Urus, de 16 ori mai ieftină decât originalul

Mașina momentului în Europa și poate chiar în lume este Lamborghini Urus, primul SUV din istoria italienilor. Acest lucru l-au înțeles foarte ușor și chinezii care au fabricat o replică a acestui automobil la prețul de doar 15.000 de dolari.

Prețul de pornire al unui Lamborghini Urus este de 206.000 de euro sau, dacă dacă ne raportăm la piața din românia, de 960.190 de lei. Totuși, chinezii au reușit să facă un SUV destul de asemănător la prețul de 15.000 de dolari.

Astfel, chinezii de Huansu, companie care este deținută de către grupul BAIC, a lansat oficial modelul Hyosow, o copie după faimosul Lamborghini Urus. Spre deosebire de mașina originală care are sub capotă un motor V8 biturbo de 4.0 litri care produce 650 de cai putere, „chinăzăria” are un motor turbo de 2.0 litri ce produce 200 de cai putere. Nu este deloc puțin, dat fiind că Hyosow este de 16 ori mai ieftin.

E greu însă de crezut că Huansu Hyosow va avea șase moduri de rulare (Stradă, Sport, Corsa, Neve, Terra și Sabia) așa cum are originalul care atinge o viteză maximă de 305 kilometri pe oră. În plus, Urus este dotat cu un sistem avansat de inteligență artificială care îl poate ajuta pe șofer să evite un potențial accident. Întregul sistem tehnologic de la bordul automobilului poate fi controlat prin comenzi vocale formulate cu o voce naturală.

Pe români însă nu pare să-i sperie prețul automobilului. Astfe, 20 dintre români și-au comandat deja modelul exclusivist care a fost lansat la noi în țară în urmă cu câteva săptămâni. Conform producătorului, prima unitate Urus (un SUV ce are cutie automată cu opt trepte și un sistem de tracțiune integrală) va fi livrată unui client din țara noastră în a doua jumătate a anului 2018.

sursa: playtech.ro