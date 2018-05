Mesaj controversat al Poliției pe Facebook: „Waze nu le știe chiar pe toate”. Reacția șoferilor

Un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor de Interne a declanșat un val de reacții din partea șoferilor, majoritatea negative.

Postarea MAI pe Facebook:

”Dialog aseară între un șofer și un polițist:

- Dar nu trebuia să fiți aici!

- De ce?

- Gabriela mi-a zis că sunteți pe strada cealaltă!

- Gabriela fiind cine?

- Fata asta care vorbește la Waze! Aveți ordin de serviciu pentru strada asta? Dacă mi-l arătați suflu...dacă nu aveți, nu suflu!

Concluzii:

1. Nu vă bazați pe aplicațiile de navigație pentru a ne identifica în trafic, uneori și noi le folosim! Vedeți, Waze nu le știe chiar pe toate...

2. Atunci când vă oprește, polițistul are obligația să se prezinte. Restul e legendă. Așa că nu-i cereți documente justificative de care ați aflat din postările binevoitorilor care caută soluții pentru a scăpa de lege! Asta e ca și cum vă urcați în autobuz și-i cereți șoferului să vă arate permisul, ITP-ul, testul psihologic etc!

3. Dacă sunteți reticent și agresiv nu rezolvați nimic! Din contră, asta vă poate agrava situația.

Apropo, există cineva dintre dumneavoastră care a cerut ordinul de serviciu, legitimația etc. când a fost oprit de poliție într-o altă țară? Ne puteți spune și nouă ce reacție au avut polițiștii?”

Postarea a generat imediat un val de reacții, majoritatea negative, din partea șoferilor.

Iată câteva dintre acestea:

In alta tara nu am vazut politia “pitita” erau vizibili si preveneau , nu pandeau, spre exmplu erau inaintea curbei periculoase si atentionau, nu sus pe dealul negru in boschete cu pistolul.

Sunt de 4 ani în germania nu am fost oprit nici o dată pentru că poliția rutieră așa a vrut să vadă cine e la volan. În schimb am plecat acasă în concediu am fost oprit într-o zii de 4 ori pe o distanță de 60 km ruta Baia Mare-Maramureș la Someș-Odorhei Sălaj

In alta tara din Europa, cu exceptia Bulgariei, politia nu face abuzuri!

Cetatenii trebuie sa respecte legea, au drepturi si obligatii, la fel ca si politia din Romania.

Atunci cand un politist face abuzuri, trebuie sa ne aparam drepturile respectand legile!

Daca ati fi la fel de intransigenti si cand vine vorba de sanctionarea carutasilor sau a conducatorilor de utilaje agricole care se plimba pe DE-uri, ori de sanctionarea imbecililor care circula fara lumini, de exemplu, v-as acorda o bruma de respect. Nu e cazul.