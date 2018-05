Parcarea unde șoferii riscă să fie jefuiți. Sfatul polițiștilor: ”Nu opriţi în zone întunecoase şi pustii!”

O parcare de pe marginea Drumului European E 85 a devenit cea mai periculoasă din țară, după ce zeci de șoferi au fost tâlhăriți de persoane rămase încă necunoscute.

Este vorba de o parcare de pe raza comunei Sinești, județul Ialomița, de lângă o pădure unde se ascund tâlharii în așteptarea victimelor.

Când șoferii trag pe dreapta, unul dintre hoți înțeapă una dintre anvelope, după care mai multe persoane ies din pădure și, folosind violența, deposedează șoferii de bunurile de valoare.

Un șofer a povestit pe Facebook cum a fost atacat pe drumul spre casă, la întoarcere din vacanța de 1 Mai.

Până acum, în ciuda numeroaselor plângeri la poliție, peste 60 în ultimele luni, tâlharii nu au fost identificați.

“Exista un cerc de suspecţi. La nivelul Poliţiei Municipiului Urziceni se fac cercetări în această cauză”, a declarat Andreea Loghin, purtător de cuvânt IPJ Ialomița, pentru Pro TV.

Și primarul comunei Sineşti recunoaște că problema este reală.

“A fost o perioadă nu chiar scurtă de linişte. Când noi am iluminat parcarea, am pus stâlpi şi lămpi, şi am început monitorizarea video a comunei, lucrurile au început să se mişte spre bine. Încercam să monitorizăm să nu se mai întâmple asemenea lucruri”, a declarat Marian Ion, primarul comunei Sinești, pentru sursa citată.

Polițiștii susțin că, pentru siguranţa dumneavoastră nu opriţi în zone întunecoase şi pustii, iar dacă aveţi pană, după ce tocmai aţi făcut o oprire neprevăzută, sunaţi la 112.

Echipajele de poliţie au fost dublate ca număr pe drumurile din judeţul Ialomiţa însă până acum tâlharii nu au fost prinși.

sursa foto: click.ro