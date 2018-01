Intersecția din Ploiești unde ”pici” sigur examenul auto

Un cititor ne-a sesizat că din cauza semnelor de circulație amplasate într-o intersecție din zona centrală a Ploieștiului șoferii pot provoca accidente.

Sesizarea ploieșteanului:

”In Ploiesti, in intersectia din zona strazilor Lobacevschi, Tudor Vladimirescu, Vlad Tepes, Tatra exista o confuzie in ceea ce priveste indicatoarele rutiere. Astfel, venind de pe strada Tatra catre sensul giratoriu exista indicatorul „cedeaza trecerea" , de pe strada Lobacevschi venind dinspre strada Marasesti exista acelasi indicator de „cedeaza trecerea" , chiar daca aceasta se afla in dreapta strazii Tatra si exista obligativitatea prioritatii de dreapta din partea celor ce vin de pe strada Tatra.

Exista multe confuzii chiar și în Codul Rutier, care, la art 59 lit 3 si art 129 specifica regula prioritatii; Aceste confuzii se fac chiar de catre agentii de la avarii auto (am fost implicat personal intr-un eveniment , iar agentul de politie avea dubii in stabilirea vinovatului.

Consider ca ambiguitatea intersectiei se poate rezolva prin scoaterea indicatorului cedeaza trecerea de pe strada Lobacevschi (cand se vine dinspre strada Marasesti) si mentinerea celui de sens giratoriu care confera prioritate celor care circula in sens.