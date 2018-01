Cea mai periculoasă intersecție din Ploiești nu are semafoare de trei ani. Explicațiile primăriei

Modernizarea liniei de tramvai 101 din Ploiești a lăsat fără semafoare una dintre cele mai periculoase intersecții din oraș. Primăria Ploiești a oferit tot felul de explicații șoferilor indignați de această situație care durează de aproape trei ani!

Sesizarea cititorului:

”Bună ziua! Numele meu este Niculescu Dan și în luna mai 2017 am facut doua petitii online, una catre Inspectoratul Judetean de Politie și una catre Primaria Municipiului Ploiesti, referitoare la necesitatea (re)semaforizarii intersectiei strazilor Stefan Greceanu cu C.D.Gherea (pe linia de tramvai 101), intrucat, în urma lucrarilor de refacere a cai de rulare a tramvaiului, intersectia, desi este semnalizata ca fiind semaforizata !, a ramas fara niciun semafor, lucru care face foarte, foarte dificila traversarea intersectiei cu un autovehicul.

IJP Prahova mi-a raspuns ca, intr-adevar, aspectul semnalat se confirma și ca a fost informata Primaria Ploiesti asupra necesitatii semaforizarii intersectie respective.



Primaria mi-a raspuns, în data de 4 iulie 2017, ca semaforizarea se va face dupa atribuirea –dupa finalizarea licitatiei publice- contractului de lucrari de modernizare a sistemului de semaforizare în mun.Ploiesti.



Am revenit cu o noua solicitare catre Primarie, la 6 luni (!) dupa prima. Am primit raspunsul, pe 4 octombrie 2017, ca procedura de achizitie publica nu a fost finalizata !



Și, uite-asa, am ajuns în 2018, cu acelasi haos în intersectia mentionata (și, probabil, în multe altele din acest municipiu).



Respectuos va rog sa intreprindeti demersurile pe care le puteti face dvs, catre Primaria Ploiesti, pentru rezolvarea acestei probleme.

Va multumesc anticipat pentru atentie și pentru orice sprijin pe care il veti acorda solutionarii prezentei.

Anexez, în atasamente, documentele la care fac referire.

Va urez sa aveti un An 2018 excelent pe toate planurile !”

